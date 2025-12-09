فقرات بدنية وفنية بمران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملاعب فرع مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي التي تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

عقد ييس توروب، المدير الفني، محاضرة قصيرة في الملعب وقبل انطلاق المران لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالمرحلة المقبلة، في ظل تصعيد عدد كبير من لاعبي فريق الشباب نتيجة انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكرات المنتخب الوطني والمنتخب المشارك في كأس العرب.

أدى لاعبو الأهلي تدريبات بدنية متنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ فقرات تخصصية انتهت بتقسيمة كرة قوية ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

