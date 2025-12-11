استشاري حديثي الولادة يحذر: ممنوع تقديم الشاي للأطفال الأقل من 5 سنوات

18 حجم الخط

تهتم الجدات كثيرا بتغذية الأحفاد خاصة الرضع لنموهم سريعا وبصحة جيدة، لذا يقومن بإدخال الطعام لهم مبكرا وتقديم جميع أنواع الطعام لهم.

والشاى من المشروبات الشعبية التى يتناولها المصريون على مدار اليوم، وعادة نرى أن معظم الجدات عندما تشرب الشاى يقدمونه للصغار بحجة أنه صحى وليس به أى أضرار دون الوعي بمدى خطورة ذلك.

ممنوع تقديم الشاي للأطفال أقل من 5 سنوات

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الجدود والجدات للأسف أصحاب عادة تقديم الشاى إلى الطفل ظنا منهم أنه يسعد بذلك ولكن هذا خطأ كبير يشمل خطورة على صحة الطفل، وممنوع تقديم الشاي للأطفال أقل من 5 سنوات.

مخاطر تقديم الشاى للطفل الرضيع

وأضاف عصام، أن تقديم الشاى للأطفال يؤثر على امتصاص الحديد عند الأطفال ما يزيد فرص إصابتهم بأنيميا فقر الدم، كما أنه يحتوى على الكافيين الذي يسبب توتر وقلة نوم للطفل، لذا يجب منع الشاي تماما على الطفل.

المشروبات التى يحتاجها الطفل الرضيع

وتابع، أن الطفل فى هذا العمر يحتاج إلى تناول اللبن الحليب والماء والعصائر الطبيعية بدون سكر لتقوية مناعته ونموه بشكل صحى وتقوية عظامه، وليس الشاى والقهوة والمشروبات الغازية التى تدمر صحته وتصيبه بالعصبية والضعف والسمنة وضعف عظامه ومناعته وغيرها من المشاكل الصحية التى لا تعد ولا تحصى، لذا يجب الحذر حفاظا على صحة الصغار.

ويجب على الأمهات الاهتمام بتغذية الطفل الرضيع كثيرا حفاظا على نموه بشكل صحى ونمو عضلاته وتقوية عظامهم ومناعته لحمايته من جميع الأمراض، مع ضرورة الاهتمام بالرضاعة الطبيعية حتى عمر 6 أشهر وعدم منعها بعد ذلك بل الاستمرار عليها مع تقديم الطعام للطفل فى ذلك العمر حتى إتمامه عامين من عمره، وذلك حفاظا على مناعته ونموه بشكل صحى.

