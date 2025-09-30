أسرار التغذية السليمة لطفلك الرضيع حفاظا على صحته ونموه

تغذية الطفل الرضيع مهمة كل أم فهى تساعده على النمو بشكل صحى وتطوره العقلي وتقوية عظامه، لذا تحرص الأمهات على تقديم الطعام للطفل الرضيع بدءا من إتمامه 4 أشهر.

وتدخل الأمهات الأكلات المسلوقة من الخضروات والفاكهة ثم البروتينات، وهكذا حتى يتناول الطفل جميع أنواع الأطعمة.

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن الطفل يجب أن يكون تذوق جميع أنواع الطعام من 4 إلى 6 أشهر، وذلك لتعويده على تناول جميع أنواع الطعام ومده بالعناصر الغذائية المهمة، خاصة أن لبن الأم لم يعد كافيا له بعد الـ6 أشهر فى تقديم العناصر الغذائية التى يحتاجها للنمو بشكل صحى.

مخاطر تقديم الطعام المضروب فى الخلاط للطفل الرضيع

وأضاف عصام، أنه مسموح فى بداية إدخال الطعام للطفل أن يكون مضروبا فى الخلاط أو بالهاند بليندر ولكن ذلك لفترة قليلة فى بداية الـ4 أشهر، بينما بعد ذلك يتم هرس الطعام يدويا وتقديمه للطفل حتى يعتاد البلع، لأن لو ظل الطفل يتناول الطعام مشروبات فى الخلاط يحدث له مشاكل فى البلع والكلام، لذا يجب أن يعتاد على بلع الطعام الصلب حتى لا يصاب بأذى ومشاكل الأم فى غنى عنها.

تغذية الطفل الرضيع، فيتو

نوعية الطعام التى يجب تقديمها للطفل الرضيع

وتابع، أن من نوعيات الطعام التى يجب تقديمها للطفل الرضيع من 4 أشهر الخضروات والفاكهة المسلوقة والمهروسة بأنواعها ثم النشويات حيث الأرز والمكرونة ولكنها ناعمه ومهروسة والبقول مثل الفول والفاصوليا واللوبيا يتم تسويتها وتقشيرهم وهرسهم وتقديمهم للطفل هذا بجانب البيض والسمك المشوى واللحوم الحمراء والدجاج والأرانب وذلك مسلوق.

هل يمكن إضافة السمن البلدي للطفل الرضيع

أما عن إضافة السمن لطعام الكفل، فقال الدكتور هانى عصام أنه لا مانع اذا كان سكن طبيعي فهو مغذى للطفل وليس به اى اضافات صناعية، ولكن دون إفراط وممنوع الفلفل الأسود والملح ولكن مسموح بالقليل من التوابل الأخرى حتى لا يعتاد الطفل على الطعام بالكثير من التوابل.

طرق تقديم اللبن الحليب للطفل الرضيع

وأوضح الدكتور هاني، أن اللبن البقري والجاموس مسموح به بعد ال 6 أشهر ولكن لذا كان مطبوخ فى الفرن وذلك لأن تسخينه فى درجات حرارة عالية يكسر البروتين به ماسجغله مناسب للطفل خاصة إذا كان الطفل لا يعانى من أنواع حساسية الألبان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.