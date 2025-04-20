احذري، العسل يسبب التسمم لطفلك الرضيع

تهتم الأمهات بتغذية الطفل الرضيع لضمان نموه بشكل صحى، حيث يتم إدخال الطعام له بدءا من 6 اشهر، حيث يتناول الطفل الخضروات والفاكهة المهروسة وكذلك البيض والزبادي.

ورغم نصيحة الأطباء بأن يتنازل الطفل جميع انواع الطعام، إلا أن السكر والملح والعسل من الممنوعات للطفل الرضيع حفاظا على صحته.

مخاطر تقديم العسل للرضع الأقل من سنة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه العسل ممنوع تمامًا للأطفال أقل من سنة، لأنه يمكن أن يشكل خطورة شديدة على الطفل الرضيع فى ذلك الوقت، وذلك لأن العسل أحيانا قد يحتوي على نوع من البكتيريا اسمه تفرز سموم خطيرة، وجهاز المناعة عند الطفل في هذا العمر لا يستطيع التعامل معها.

وأضاف عبد الحميد، أن هناك أكثر من مليون طفل يموت سنويا بسبب العسل، والمشكلة ليست فى العسل بل فى مناعة الطفل الرضيع التى لا تستطيع حماية الطفل فى هذا العمر من بكتيريا العسل.

أعراض تسمم العسل عند الطفل الرضيع

وتابع، أن من أعراض تسمم العسل عند الطفل الرضيع:

ضعف في العضلات

قلة الحركة

الطفل يكف عن البكاء أو الرضاعة

جسم الطفل يصبح مرخي كأنه "عروسة قماش"، وهى الأخطر، وإذا لم يتم إسعاف الطفل سريعا سوف يفقد حياته.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد، أنه على كل أم قبل أن تدخل طعام لطفلها يجب أن تستشير طبيبه المختص، حفاظا على صحة الطفل ونموه بشكل صحى.

الطفل الرضيع

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

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