الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

يسبب التسمم، احذري تقديم الماء لطفلك الرضيع الأقل من 6 أشهر

الطفل الرضيع
الطفل الرضيع
18 حجم الخط

شرب الماء مهم للصغار كثيرا فالماء حياة، كما أنه مهم للطفل الرضيع ولكن بعد تقديم الطعام له أى من عمر 6 أشهر ليس قبل ذلك حفاظا على صحته.

وللأسف فإن العديد من الأمهات تقدم الماء للطفل بعد ولادته مباشرة أو قبل إتمامه 6 أشهر من عمره حتى ولو لم يتم تقديم الطعام له دون الوعي بمدى خطورة ذلك.

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن العديد من الأمهات تظن أن تقديم الماء للطفل الرضيع قبل 6 أشهر عادى ومفيد ولكن الحقيقة قد يشكل خطورة على صحة الطفل فى هذا العمر، لأن جهازه الهضمى لم يكتمل نموه فى ذلك العمر وبالتالى الكلى لا تستطيع تصريف الماء الزائد ما يسبب للطفل تسمم مائى.

تقديم الماء للطفل الرضيع 
تقديم الماء للطفل الرضيع 

أضرار تقديم الماء للطفل الرضيع قبل 6 أشهر 

وأضاف عصام، كما أن تقديم الماء للطفل الرضيع فى هذا العمر يسبب خلل في توازن الأملاح فى جسم الطفل ويقلل من رضاعة ويؤثر على وزنه ونموه واحيانا تسبب الماء امتلاء معدة الطفل الرضيع، ويفقد شهيته وآلام تظن أنه “شبعان”، لكنه فى الحقيقة هو فعلا محروم من طعامه الحقيقي وهو اللبن سواء لبن الأم أو اللبن الصناعي وكلاهما يحتوي على السوائل التي يحتاجها جسم الطفل الرضيع فى هذا العمر، وبالتالي لا يوجد كلمة "الطفل عطشان عشان كده بيعيط، لأن هناك أسباب عديدة للبكاء غير العطش، حيث يمكن أن يكون يعانى من المغص أو يحتاج تغير الحفاض أو يحتاج إلى حضن الأم والشعور بها أو خائف وهكذا.

الوقت المناسب لتقديم الماء لطفلك الرضيع 

وتابع، أن تقديم الماء للطفل الرضيع قبل أوانه يسبب أضرار جسيمة على صحته، وعلى الأم أن تعلم أنه تأخر تقديم المياه للطفل يعنى الحفاظ على صحته، ويجب ادخال المياة للطفل مع تقديم الطعام بعد إتمام الطفل 6 أشهر من عمره وليس قبل ذلك.
 

txt

أسباب أنيميا فقر الدم عند الطفل الرضيع وطرق العلاج

txt

5 نصائح تساعد طفلك الرضيع على النوم ليلا بهدوء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطفل الرضيع الماء تقديم الماء للطفل الرضيع أضرار تقديم الماء للطفل الرضيع صحة الصحة الدكتور هاني عصام

مواد متعلقة

نصائح لحماية طفلك من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة حاليا

استشارى أطفال ينصح بالكوارع للطفل الرضيع

أهمية قياس محيط الرأس للطفل الرضيع

ماذا يحدث لطفلك الرضيع عند تناوله السمسم

الأكثر قراءة

الدفع بفرق الاستجابة السريعة، استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ بعد هطول الأمطار

سعر الذهب في قطر اليوم الإثنين 2025.12.8

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

حماية الأطفال من الإساءات الجنسية ندوة بكلية الآداب بجامعة عين شمس

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من القاهرة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب الدية أو الكفارة في الإجهاض؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بتحقيق نجاح والوصول إلى مكانة مرموقة

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads