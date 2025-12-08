يسبب التسمم، احذري تقديم الماء لطفلك الرضيع الأقل من 6 أشهر

18 حجم الخط

شرب الماء مهم للصغار كثيرا فالماء حياة، كما أنه مهم للطفل الرضيع ولكن بعد تقديم الطعام له أى من عمر 6 أشهر ليس قبل ذلك حفاظا على صحته.

وللأسف فإن العديد من الأمهات تقدم الماء للطفل بعد ولادته مباشرة أو قبل إتمامه 6 أشهر من عمره حتى ولو لم يتم تقديم الطعام له دون الوعي بمدى خطورة ذلك.

ويقول الدكتور هانى عصام استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن العديد من الأمهات تظن أن تقديم الماء للطفل الرضيع قبل 6 أشهر عادى ومفيد ولكن الحقيقة قد يشكل خطورة على صحة الطفل فى هذا العمر، لأن جهازه الهضمى لم يكتمل نموه فى ذلك العمر وبالتالى الكلى لا تستطيع تصريف الماء الزائد ما يسبب للطفل تسمم مائى.

تقديم الماء للطفل الرضيع

أضرار تقديم الماء للطفل الرضيع قبل 6 أشهر

وأضاف عصام، كما أن تقديم الماء للطفل الرضيع فى هذا العمر يسبب خلل في توازن الأملاح فى جسم الطفل ويقلل من رضاعة ويؤثر على وزنه ونموه واحيانا تسبب الماء امتلاء معدة الطفل الرضيع، ويفقد شهيته وآلام تظن أنه “شبعان”، لكنه فى الحقيقة هو فعلا محروم من طعامه الحقيقي وهو اللبن سواء لبن الأم أو اللبن الصناعي وكلاهما يحتوي على السوائل التي يحتاجها جسم الطفل الرضيع فى هذا العمر، وبالتالي لا يوجد كلمة "الطفل عطشان عشان كده بيعيط، لأن هناك أسباب عديدة للبكاء غير العطش، حيث يمكن أن يكون يعانى من المغص أو يحتاج تغير الحفاض أو يحتاج إلى حضن الأم والشعور بها أو خائف وهكذا.

الوقت المناسب لتقديم الماء لطفلك الرضيع

وتابع، أن تقديم الماء للطفل الرضيع قبل أوانه يسبب أضرار جسيمة على صحته، وعلى الأم أن تعلم أنه تأخر تقديم المياه للطفل يعنى الحفاظ على صحته، ويجب ادخال المياة للطفل مع تقديم الطعام بعد إتمام الطفل 6 أشهر من عمره وليس قبل ذلك.



