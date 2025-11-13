الخميس 13 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

5 نصائح تساعد طفلك الرضيع على النوم ليلا بهدوء

الطفل الرضيع، فيتو
الطفل الرضيع، فيتو
تشكو معظم الأمهات اللاتي لديهن أطفال رضع، من أن الطفل يستيقظ في الليل كثيرًا للرضاعة رغم أنه تناول رضعة مشبعة قبل النوم.

واستيقاظ الرضع كثيرا أثناء النوم يقلق الأمهات كثيرًا خوفًا من أن يكون الطفل يعاني من مشكلة أو أن لبن الرضاعة غير كافٍ له.

ويقول الدكتور حاتم فاروق أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن من الضرورى تنظيم رضاعة الطفل حتى ينام جيدا فى الليل، والموضوع فى بدايته متعب ويحتاج مجهود كبير ولكن مع الوقت ستشعر الأم براحة كبيرة، وتنظيم الرضاعة له أصول حتى يستطيع الطفل أن ينام ليلًا في هدوء وبدون استيقاظ كثير.

نصائح لنوم هادئ لطفلك الرضيع 
نصائح لنوم هادئ لطفلك الرضيع 

5 نصائح تساعد طفلك الرضيع على النوم ليلا بهدوء 

وأضاف فاروق، أن هناك بعض النصائح التي تساعد الطفل الرضيع على النوم ليلا بهدوء، منها:

  1. الروتين اليومي، حاولي عمل روتين يومي للرضاعة والنوم، فالطفل يحب الروتين ويساعده على توقع القادم.
  2. الاهتمام بآخر رضعة قبل النوم، حيث يجب أن تكون آخر رضعة في الليل قبل النوم مباشرة، ما يساعد الطفل على  الشبع والنوم بشكل أفضل.
  3. الهدوء والاسترخاء، وقبل ميعاد النوم، حاولي جعل الجو هاديء ومريح للطفل، أى أن يكون الضوء خافت والصوت منخفض.
  4. تجنبي الإفراط في الرضاعة، ولا تجعلى الطفل يرضع كثيرا قبل النوم حتى لا يشر بالتخمة ما يصعب عليه النوم.
  5. الفصل بين النوم والرضاعة، من المهم أن تفصل الأم بين الرضاعة ووقت النوم، بحيث لا نجعل الطفل يعتاد على النوم أثناء الرضاعة.

وتابع، فى النهاية كل طفل له طباع وظروف خاصة، وعلى الأم أن تجرب أكثر من طريقة حتى تجد الطريقة المناسبة لراحة طفلها.

txt

استشارى أطفال ينصح بالكوارع للطفل الرضيع

txt

أهمية قياس محيط الرأس للطفل الرضيع

