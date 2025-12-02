فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات

18 حجم الخط

تقوية المناعة هى الحصن الواقي من الأمراض المعدية خاصة الفيروسية فى وقتنا الحالى، فهى التى تساعد الجسم على مقاومة هذه الأمراض.

وتقوية المناعة تتم من خلال التغذية السليمة التى تضمن حصول الجسم على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها، لذا يجب الاهتمام بالتغذية السليمة للطفل حفاظا على قوة جهاز المناعة.

فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك

ويقول الدكتور حاتم فاروق استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك فيتامينات طبيعية تقوى مناعة الطفل يجب الحصول عليها يوميا، بدون أدوية وبدون مكملات غذائية، منها الآتي:

البرتقال والليمون فهى تمد الجسم بالطاقة وفيتامين C الطبيعى.

العسل بعد عمر السنة وهو من أقوى الدعامات المناعية.

البيض يمد الطفل بالبروتين وفيتامين د.

الخضروات الملونة مهمة مثل الجزر والفلفل والبنجر.

الزبادى تمد الطفل بالبروبيوتك المهم لتنظيم عملية الهضم وتقوية المناعة.

تقوية المناعة

خطوات أساسية لتقوية مناعة طفلك

وهناك خطوات أساسية لتقوية المناعة عند الأطفال، منها:-

الرضاعة الطبيعية، وتعد الرضاعة الطبيعية أهم وأقوى وسيلة لتعزيز مناعة الطفل، حيث يحتوي حليب الأم على الأجسام المضادة والخلايا المناعية التي تحمي الرضيع من العدوى، ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات الأذن، وأمراض الجهاز التنفسي، والإسهال.

التغذية السليمة بعد عمر 6 شهور، وعندما يبدأ الطفل تناول الطعام، يصبح من الضروري تقديم وجبات غنية بالعناصر التي تحفز جهاز المناعة مثل الزنك وفيتامين سي وفيتامين أ والبروبيوتك والعسل.

النوم الكافي، والنوم عنصر أساسي لصحة المناعة، حيث يحتاج الرضيع لـ 14 إلى 17 ساعة يوميا، ويحتاج الأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات لـ 12 إلى 14 ساعة، وقلة النوم تضعف القدرة الدفاعية للجسم.

التعرض المعتدل للشمس، والتعرض للشمس يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة يساعد الجسم على إنتاج فيتامين د، وفيتامين د ضروري لتقوية المناعة وصحة العظام.

شرب الماء بكميات مناسبة، والماء يخرج السموم من الجسم ويحافظ على صحة الخلايا المناعية.

ممارسة النشاط البدني، حتى لو كان الطفل صغير، يحتاج للحركة.

الحفاظ على النظافة الشخصية، مثل غسل اليدين قبل الأكل وبعد اللعب، وتنظيف الألعاب، وقص الأظافر بانتظام، وهذا يقلل بشكل كبير انتقال العدوى.

