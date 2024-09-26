الخميس 26 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح هامة لطفلك الرضيع

الطفل الرضيع
الطفل الرضيع

يحتاج الطفل الرضيع إلى رعاية جيدة من الام للحفاظ على راحته ومناعته ونموه بشكل صحى، وذلك حتى إتمامه اول عامين من عمره على الأقل.

والطفل الرضيع لا يحتاج سوى الرضاعة الطبيعية فى أول 6 اشهر من عمره ولكن بعد ذلك يتم إدخال الطعام له تدريجيًا لأن لبن الأم بعدها غير كافى لتغذيته.

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع حفاظا على صحته 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك بعض النصائح التى يجب المواظبة عليها حفاظا على صحة وراحة الطفل الرضيع، منها:-

  • ممنوع انا ينام الطفل الرضيع على مخده قبل إتمامه العام الأول من عمره.
  • ممنوع
  • ممنوع تقديم العصائر للطفل قبل إتمامه العام الأول من عمره لأنه سيرفض بعدها تنازل الخضروات والفاكهة.
  • ممنوع تقديم الطعام بالسكر او الملح للطفل قبل إتمامه عامه الأول من عمره لأنه بعد ذلك سيرفض العام العادى.
الطفل الرضيع 

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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الطفل الرضيع الطفل نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

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