صحة ومرأة

تناول سمك الماكريل والتونة يغني عن مكملات b12 والأوميجا 3

الماكريل
الماكريل
فيتامين b12 والأوميجا 3 من العناصر الغذائية المهمة التى يجب تناولها يوميا لشد الجسم وتنشيطها وتنشيط الذاكرة وتقوية الأعصاب وهم ضروريان للنساء كثيرا.

ورغم وجود هذه العناصر فى الأكلات المختلفة، إلا أن معظم الأشخاص يفضلونها على شكل مكملات غذائية رغم تحذير الأطباء من كثرتها.

الماكريل يغنى عن مكملات الأوميجا 3 وb12

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن سمك الماكريل من اسماك البحر الدهنية الغنية بالأوميجا 3 وفيتامين b12، وثلث كيلو جرام من السمك الماكريل يحتوى على 1500% من احتياج الجسم من فيتامين b12، اى أضعاف أضعاف الموجود فى المكملات واء أقراص أو حقن، كما يحتوى على 1500 مللى جرام من الأوميجا 3 الخام الحقيقي، الغنى ب EPA  DHA، وهو مهم للقلب والمخ والمفاصل.

 

اسماك الماكريل والتونة 
اسماك الماكريل والتونة 

وأضاف سلامة، أنه يحتوى أيضا على 450% احتياج الجسم من السيلينيوم، وهو مهم لتقوية المناعة والعضلات ومهم للرجا حيث يزيد الخصوبة والقدرة الجنسية، كما يقلل هرمون الجريلين وهو هرمون الجوع فيمنح الشعور بالشبع ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم لإحتوائه على البروتين.

هل الزئبق الموجود فى التونة والماكريل يضر بالصحة 

وتابع، أما عن احتوائه على الزئبق هو والتونة فإذا تم تناول الماكريل أو التونة مرة واحدة فى الأسبوع فلا ضرر منه وسيحصل الجسم على أهم العناصر الغذائية لتعزيز صحة المخ والقلب والمفاصل وتنشيط الكبد وخفض الكوليسترول وإنقاص الوزن، وبالتالى يجب تناول هذه الأسماك سواء الماكريل أو التونة، وعدم تناول المكملات الغذائية التى ترهق الكبد والكلى والجسم بشكل عام.

احذري من زيت السمك، ما الفرق بينه وبين الأوميجا 3؟

txt

استشاري تغذية يحذر من الأوميجا 6 ويطالب بالامتناع عن استخدامها فورا

الماكريل التونة الاوميجا 3 فيتامين b12 صحة الصحة الدكتور عماد سلامة

