الثلاثاء 05 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

5 علامات تدل على نقص فيتامين بـ 12 في الجسم

فيتامين B 12
فيتامين B 12

فيتامين ب12، أو الكوبالامين، ضروري لصحة الأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء، ووظائف الدماغ السليمة. 

وعادةً لا تظهر أعراض نقص ب12، وغالبًا ما يرجعها البعض خطأ إلى حالات طبية أخرى أو ضغوط الحياة اليومية وإذا ترك هذا النقص دون علاج، فقد يسبب ضررًا بالغًا، بل وحتى ضررًا لا رجعة فيه


علامات نقص فيتامين ب12


وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى نقص فيتامين ب12 في الجسم:

1. التعب المزمن والضعف


يلعب فيتامين ب12 دورًا أساسيًّا في تحويل الطعام إلى جلوكوز، مصدر الطاقة في الجسم ونقص فيتامين ب12 قد يعطل هذه العملية، مما يجعلك متعبًا وضعيفا وخاملا.

 

2. ضباب الدماغ وصعوبة التركيز


إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة أو التشوش أو التركيز، فقد تكون هذه مؤشرات عصبية لنقص فيتامين ب12 وهذا الفيتامين ضروري لدعم إنتاج الميالين، وهو غمد عصبي يتطلب ميالينا جديدًا للتفكير بوضوح. 

وتشير الأبحاث إلى أن النقص المطول قد يزيد من خطر ضعف الإدراك أو حتى الخرف، وخاصة لدى كبار السن.

 

3. بشرة شاحبة أو مصابة باليرقان


يؤثر نقص فيتامين ب12 على إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما قد يؤدي إلى حالة تُسمى فقر الدم الضخم الأرومات، ويؤدي ذلك إلى شحوب أو حتى اصفرار خفيف في الجلد والعينين، نتيجة لتدهور خلايا الدم الحمراء غير المكتملة النمو.

4. خدر أو وخز في اليدين والقدمين


يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تلف الأعصاب مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى الشعور بوخز في الأطراف، قد يكون هذا العرض مُقلقًا ولا ينبغي تجاهله، وإذا لم يُعالج مبكرًا، فقد يصبح تلف الأعصاب الناتج عن نقص فيتامين ب12 دائمًا.

5. تقلبات المزاج أو الاكتئاب


يسهل فيتامين ب12 إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهما مساهمان مهمان في تنظيم المزاج. 

وقد ارتبط نقص فيتامين ب12 بارتفاع خطر الاكتئاب والقلق وعدم استقرار المزاج وفي بعض الحالات، تستجيب أعراض المزاج لمكملات فيتامين ب12، خاصةً عندما يكون النقص هو السبب الكامن.

 

الفئات الأكثر عرضة للخطر؟


وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك مجموعات معينة أكثر عرضة لنقص فيتامين ب12، بما في ذلك:

النباتيون لأن فيتامين ب12 يوجد في الغالب في المنتجات الحيوانية.


كبار السن بسبب انخفاض الامتصاص مع التقدم في السن.


يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات الجهاز الهضمي مثل مرض كرون، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو انخفاض حمض المعدة أن يعانوا أيضًا من ضعف الامتصاص.
الأفراد الذين يتناولون بعض الأدوية.

مخاطر نقص فيتامين ب12 لدى النساء وطرق التعويض الطبيعية

فيتامين الجمال، 10 مصادر طبيعية للبيوتين



قد يكون فيتامين ب12 عنصرًا غذائيًا ضئيلًا، لكن تأثيره على الصحة كبير وفي حالة الشعور بهذه الأعراض، فلا يجب تجاهلها باعتبارها مجرد "توتر" أو "تقدمًا في السن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صعوبة التركيز خلايا الدم الحمراء ضباب الدماغ نقص فيتامين ب12 علامات نقص فيتامين ب12

مواد متعلقة

الصحة العالمية تكشف فوائد إرضاع المولود أول ساعة بعد ولادته

رئيس القومي للطفولة والأمومة تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

تأمين انتخابات مجلس الشيوخ بـ 333 فرقة طبية لتقديم الخدمات الصحية أمام اللجان

الرعاية الصحية: تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي بتكلفة 530 مليون جنيه

وزير الصحة يوجه بتوفير احتياجات المرضى من الخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية

حملة «100 يوم صحة» تقدم 28 مليونا و901 ألف خدمة مجانية خلال 19 يوما

نائب وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

هيئة الإسعاف تكشف خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

لا حفلات ولا مسرحيات، تركي آل الشيخ يطلق آخر رصاصة على الفنانين المصريين بموسم الرياض

ارتفاع كبير في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

لحظة القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي وتمثيل الجريمة (فيديو وصور)

اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء

تنسيق الثانوية العامة 2025، تنسيق كلية تجارة 2025 رابط سريع ومباشر

السيسي يستقبل اليوم رئيس فيتنام بقصر الاتحادية لتعزيز العلاقات بين البلدين

لحظات فاصلة بين الحياة والموت، شهامة شباب تنقذ 4 فتيات من حريق مرعب في الباجور (صور)

سعر السمك اليوم، قفزة في 3 أصناف منها البوري وانخفاض كبير بالمكرونة والجمبري

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز في الأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الحالات والخطوات القانونية للطعن بعدم الدستورية على قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads