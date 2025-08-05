5 علامات تدل على نقص فيتامين بـ 12 في الجسم

فيتامين ب12، أو الكوبالامين، ضروري لصحة الأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء، ووظائف الدماغ السليمة.

وعادةً لا تظهر أعراض نقص ب12، وغالبًا ما يرجعها البعض خطأ إلى حالات طبية أخرى أو ضغوط الحياة اليومية وإذا ترك هذا النقص دون علاج، فقد يسبب ضررًا بالغًا، بل وحتى ضررًا لا رجعة فيه



علامات نقص فيتامين ب12



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أبرز العلامات التي قد تشير إلى نقص فيتامين ب12 في الجسم:

1. التعب المزمن والضعف



يلعب فيتامين ب12 دورًا أساسيًّا في تحويل الطعام إلى جلوكوز، مصدر الطاقة في الجسم ونقص فيتامين ب12 قد يعطل هذه العملية، مما يجعلك متعبًا وضعيفا وخاملا.

2. ضباب الدماغ وصعوبة التركيز



إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة أو التشوش أو التركيز، فقد تكون هذه مؤشرات عصبية لنقص فيتامين ب12 وهذا الفيتامين ضروري لدعم إنتاج الميالين، وهو غمد عصبي يتطلب ميالينا جديدًا للتفكير بوضوح.

وتشير الأبحاث إلى أن النقص المطول قد يزيد من خطر ضعف الإدراك أو حتى الخرف، وخاصة لدى كبار السن.

3. بشرة شاحبة أو مصابة باليرقان



يؤثر نقص فيتامين ب12 على إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما قد يؤدي إلى حالة تُسمى فقر الدم الضخم الأرومات، ويؤدي ذلك إلى شحوب أو حتى اصفرار خفيف في الجلد والعينين، نتيجة لتدهور خلايا الدم الحمراء غير المكتملة النمو.

4. خدر أو وخز في اليدين والقدمين



يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى تلف الأعصاب مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى الشعور بوخز في الأطراف، قد يكون هذا العرض مُقلقًا ولا ينبغي تجاهله، وإذا لم يُعالج مبكرًا، فقد يصبح تلف الأعصاب الناتج عن نقص فيتامين ب12 دائمًا.

5. تقلبات المزاج أو الاكتئاب



يسهل فيتامين ب12 إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهما مساهمان مهمان في تنظيم المزاج.

وقد ارتبط نقص فيتامين ب12 بارتفاع خطر الاكتئاب والقلق وعدم استقرار المزاج وفي بعض الحالات، تستجيب أعراض المزاج لمكملات فيتامين ب12، خاصةً عندما يكون النقص هو السبب الكامن.

الفئات الأكثر عرضة للخطر؟



وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك مجموعات معينة أكثر عرضة لنقص فيتامين ب12، بما في ذلك:

النباتيون لأن فيتامين ب12 يوجد في الغالب في المنتجات الحيوانية.



كبار السن بسبب انخفاض الامتصاص مع التقدم في السن.



يمكن للأشخاص الذين يعانون من حالات الجهاز الهضمي مثل مرض كرون، أو مرض الاضطرابات الهضمية، أو انخفاض حمض المعدة أن يعانوا أيضًا من ضعف الامتصاص.

الأفراد الذين يتناولون بعض الأدوية.





قد يكون فيتامين ب12 عنصرًا غذائيًا ضئيلًا، لكن تأثيره على الصحة كبير وفي حالة الشعور بهذه الأعراض، فلا يجب تجاهلها باعتبارها مجرد "توتر" أو "تقدمًا في السن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.