استشاري تغذية يحذر من الأوميجا 6 ويطالب بالامتناع عن استخدامها فورا

الزيوت النباتية من أنواع الزيوت الشهيرة التي يزداد الإقبال على استخدامها في الطهي لمذاقها الطيب وأيضًا تستخدم في القلي، ويمكن إضافتها على الجبن والسلطة.

وتظن معظم ربات البيوت أن استخدام الزيوت النباتية في الطهي صحي وخفيف بعيدًا عن السمن بأنواعه دون الوعى بمدى ثمة أو ضرر ذلك.

مخاطر الأوميجا 6 فى الزيوت النباتية على الصحة

ويقول الدكتور كريم على استشاري التغذية العلاجية، إن جميع الزيوت النباتية والزيوت المهدرجة بما فيهم زيت الذرة وعباد الشمس والكينوا وغيرهم من الزيوت التى تحتوى على الأوميجا 6 وكذلك السمن الصناعى والمارجرين والزبد الصناعي، جميعها دهون ترفع نسبة الالتهابات بالجسم ما يسبب مضاعفات خطيرة وذلك لأنها تحتوى على الأوميجا 6 وهذا الحمض يسبب ارتفاع الالتهابات بالجسم لذا يجب الامتناع عن هذه الزيوت تمامًا.

الزيوت النباتية

اللبن الحليب ضار بالصحة

وأضاف على، أن هذا بالإضافة إلى اللبن ومنتجاته لأنها تسبب الحساسية بالجسم أى تسبب الالتهابات وذلك لاحتوائه على اللاكتوز ما يسبب أمراض خطيرة مع الوقت، لذا يجب الامتناع عن الألبان ومنتجاتها ولكن هناك انواع من الألبان مفيدة مثل لبن الكفير وهو غالي الثمن ولكنه مفيد للصحة العامة، وايضا بدلا من استخدام السمن والزبد الصناعى والزيوت النباتية التي ذكرنها بالأعلى واستبدالها بالزبدة البلدي مع العلم أن الزبد البلدي خال من اللاكتوز وبالتالي هي لا تسبب الالتهابات بالجسم، فهي آمنة تمامًا على الصحة ويجب استخدامها في الطعام حفاظًا على صحة الجسم فهي تعتبر من الدهون الصحية.

