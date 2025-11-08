السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استشاري تغذية يحذر من الأوميجا 6 ويطالب بالامتناع عن استخدامها فورا

الزيوت النباتية،
الزيوت النباتية، فيتو
18 حجم الخط

الزيوت النباتية من أنواع الزيوت الشهيرة التي يزداد الإقبال على استخدامها في الطهي لمذاقها الطيب وأيضًا تستخدم في القلي، ويمكن إضافتها على الجبن والسلطة.

وتظن معظم ربات البيوت أن استخدام الزيوت النباتية في الطهي صحي وخفيف بعيدًا عن السمن بأنواعه دون الوعى بمدى ثمة أو ضرر ذلك.

 

مخاطر الأوميجا 6 فى الزيوت النباتية على الصحة 

ويقول الدكتور كريم على استشاري التغذية العلاجية، إن جميع الزيوت النباتية والزيوت المهدرجة بما فيهم زيت الذرة وعباد الشمس والكينوا وغيرهم من الزيوت التى تحتوى على الأوميجا 6 وكذلك السمن الصناعى والمارجرين والزبد الصناعي، جميعها دهون ترفع نسبة الالتهابات بالجسم ما يسبب مضاعفات خطيرة وذلك لأنها تحتوى على الأوميجا 6 وهذا الحمض يسبب ارتفاع الالتهابات بالجسم لذا يجب الامتناع عن هذه الزيوت تمامًا.

الزيوت النباتية 
الزيوت النباتية 

اللبن الحليب ضار بالصحة

وأضاف على، أن هذا بالإضافة إلى اللبن ومنتجاته لأنها تسبب الحساسية بالجسم أى تسبب الالتهابات وذلك لاحتوائه على اللاكتوز ما يسبب أمراض خطيرة مع الوقت، لذا يجب الامتناع عن الألبان ومنتجاتها ولكن هناك انواع من الألبان مفيدة مثل لبن الكفير وهو غالي الثمن ولكنه مفيد للصحة العامة، وايضا بدلا من استخدام السمن والزبد الصناعى والزيوت النباتية التي ذكرنها بالأعلى واستبدالها بالزبدة البلدي مع العلم أن الزبد البلدي خال من اللاكتوز وبالتالي هي لا تسبب الالتهابات بالجسم، فهي آمنة تمامًا على الصحة ويجب استخدامها في الطعام حفاظًا على صحة الجسم فهي تعتبر من الدهون الصحية.

txt

استشاري تغذية يكشف فوائد شوربة عظام البقر لعلاج التهابات القولون وتقوية العظام

txt

هل استخدام الدهن البقري في الطهي صحي أم لا؟.. أخصائي تغذية علاجية يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزيوت النباتية السمن الصناعي الزبدة البلدي الأوميجا 6 صحة الصحة الدكتور كريم على

مواد متعلقة

استشاري: السمن البلدي والبيض والكبدة لا ترفع الكوليسترول بالدم

طريقة عمل الزبدة البلدي من اللبن الحليب

زيادة في البلدي وانخفاض بالصناعي، أسعار السمن اليوم الأحد بالأسواق

فوائد الزبدة البلدي، تحارب الاكتئاب وتقوي المناعة والعظام

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص في حريق "ميكروباص" أعلى الطريق الدائري بالقناطر الخيرية

تصل إلى 56 جنيها، قفزة في أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أخبار الرياضة اليوم: لجنة الحكام المصرية لا علاقة لها بالسوبر بعد نصف النهائي.. سيناريوهات تأهل منتخب 17 عاما إلى دور الـ 32 من كأس العالم.. الأهلي يخوض مرانه الأول في أبوظبي استعدادا للأبيض

ارتفاع النترات العادي 2338 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

النزيف لم يتوقف وارتفاع نسبة الأكسجين، آخر تطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية