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صحة ومرأة

فوائد الأوميجا 3 للنساء، ينظم الهرمونات الأنثوية ويحمي من أمراض القلب

الأوميجا 3، فيتو
الأوميجا 3، فيتو

فوائد الأوميجا 3 للنساء، الأوميجا 3 من الدهون الصحية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميًّا للقيام بالوظائف الحيوية ومحاربة العديد من الأمراض.

وفوائد الأوميجا 3 للنساء، عديدة أبرزها الوقاية من أمراض القلب والشيخوخة وزيادة التركيز والطاقة للجسم ما يساعدهن على القيام بالمهام اليومية بكل نشاط.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تلعب دور أساسي في دعم الصحة العامة، وتعد ذات أهمية خاصة للنساء في مختلف مراحل حياتهن، وهذه الأحماض الدهنية الأساسية لا يمكن للجسم إنتاجها بمفرده، لذا يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي أو المكملات، وتتواجد أوميجا 3 بشكل رئيسي في الأسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، السردين، وأيضا في بذور الكتان، الشيا، والجوز.

أنواع الأوميجا 3

وأضاف السيد، أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أحماض أوميجا 3، منها:

  • حمض ألفا لينولينيك (ALA)، يوجد في المصادر النباتية.
  • حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، يوجد في الأسماك الدهنية.
  • حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، يوجد في الأسماك ويعد ضروري لنمو الدماغ ووظائفه.
فوائد الأوميجا 3 للنساء 
فوائد الأوميجا 3 للنساء 

فوائد الأوميجا 3 للنساء

وتابع، أن من فوائد الأوميجا 3 للنساء:

  • النساء معرضات لأمراض القلب، خاصة بعد سن اليأس بسبب انخفاض هرمون الإستروجين، وتساعد الأوميجا 3 على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وخفض ضغط الدم، وتقليل الالتهابات في الشرايين، والوقاية من تجلط الدم.
  • ترتبط الأوميجا 3 بتحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق، خاصة خلال فترات التغيرات الهرمونية مثل الحمل، والنفاس، وما قبل الحيض، وانقطاع الطمث.
  • تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتوازن النواقل العصبية.
  • الحفاظ على صحة البشرة والشعر، حيث ترطيب البشرة من الداخل، وتقليل الالتهابات الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما، وتقوية الشعر وتحسين لمعانه وكثافته.
  • للأوميجا 3 تأثير إيجابي في تنظيم الهرمونات الأنثوية، مما يساعد على تقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وتخفيف الآلام المصاحبة للدورة الشهرية، والتوازن في إفراز الهرمونات خاصة خلال سن اليأس.
  • للمرأة الحامل، الأوميجا 3 ضرورية للنمو العصبي والبصري للجنين، وتقلل من خطر الولادة المبكرة، وخطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة، وفرص ولادة طفل بوزن منخفض، وتعمل على تطور دماغ الجنين.
  • بعد انقطاع الطمث، تنخفض كثافة العظام لدى النساء، وتساهم الأوميجا 3 في تقليل معدل فقدان العظام، ودعم امتصاص الكالسيوم، وتقليل الالتهابات المرتبطة بآلام المفاصل.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن الأوميجا 3 قد تساعد على تقليل دهون البطن، وتحسين التمثيل الغذائي، وزيادة الإحساس بالشبع عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن.
  • للنساء اللواتي يخططن للحمل، قد تساهم الأوميجا 3 في تحسين جودة البويضات، وتنظيم الدورة الشهرية، وتعزيز تدفق الدم إلى الرحم.

الجرعة الموصى بها من الأوميجا 3 للنساء 

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه تختلف الجرعة حسب العمر والحالة الصحية، لكن بشكل عام، ينصح بتناول 250 إلى 500 ملغ يوميا، وفي حالات الحمل أو وجود مشاكل صحية، قد تكون الجرعة أعلى ويفضل استشارة الطبيب، ويمكن تناولها من الغذاء، ومن أفضل المصادر الغذائية:-

  • السلمون.
  • الماكريل.
  • السردين.
  • بذور الكتان والشيا.
  • الجوز.
  • زيت الكتان وزيت السمك.
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