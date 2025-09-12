فوائد سمك الماكريل، يقوى العظام والذاكرة ويحمي من أمراض الشيخوخة والقلب

فوائد سمك الماكريل، سمك الماكريل من الأسماك الزيتية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى توجد فى المحيطات ولها شعبية كبيرة على مستوى العالم.

وفوائد سمك الماكريل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية مثل أحماض الأوميجا ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

تقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن سمك الماكريل من الأسماك الدهنية الشهيرة ذات القيمة الغذائية العالية، ويعرف بمذاقه المميز ولحمه الطري وفوائده الصحية العديدة، حتى إنه يصنف ضمن أفضل أنواع الأسماك لصحة القلب والدماغ.

القيمة الغذائية لسمك الماكريل

وأضافت أن سمك الماكريل له قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، مثل:-

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساهم في تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات.

يحتوي على بروتين عالي الجودة يدعم نمو العضلات وتجديد الخلايا.

فيتامين D المهم لصحة العظام والمناعة.

فيتامين B12 لدعم الأعصاب وتكوين كريات الدم الحمراء.

السيلينيوم والزنك لتعزيز المناعة ومقاومة الشوارد الحرة.

الفوسفور والمغنيسيوم للمحافظة على قوة العظام والأسنان.

فوائد سمك الماكريل

فوائد سمك الماكريل الصحية

وتابعت، أن من فوائد سمك الماكريل التى تدفع لتناوله الآتي:-

أحماض أوميجا 3 تساعد على تقليل مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

يساهم في تحسين ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب.

ضروري لصحة الخلايا العصبية ويحسّن التركيز والذاكرة، وقد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر واضطرابات الشيخوخة العصبية.

فيتامين D والفوسفور يساعدان في امتصاص الكالسيوم، مما يقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصة عند كبار السن.

احتواؤه على السيلينيوم والزنك يساعد الجسم في إنتاج مضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة وتحمي من الالتهابات.

الأحماض الدهنية الأساسية تساعد في ترطيب الجلد ومنحه مظهر صحي.

البروتين يعزز نمو الشعر ويحافظ على قوته ولمعانه.

غني بالبروتين والشحوم الصحية التي تمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم بالشهية أثناء الحميات الغذائية.

أوميجا 3 تساعد في الوقاية من جفاف العين، وتقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

محاذير تناول سمك الماكريل

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه عند تناول سمك الماكريل ك، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

عند الشراء يجب اختيار الأسماك ذات العيون اللامعة والخياشيم الحمراء، وتجنب تلك ذات الرائحة النفاذة أو اللون الباهت.

يمكن شراءه طازج أو مجمد، مع مراعاة تجميده سريعا للحفاظ على قيمته الغذائية.

يفضل تناوله من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا لتجنب تراكم الزئبق في الجسم، خصوصا للحوامل والأطفال.

بعض الأشخاص قد يصابون بالحساسية من الأسماك، لذا يجب الحذر إذا كانت لديك حساسية سابقة.

