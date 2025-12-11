الخميس 11 ديسمبر 2025
رياضة

الزمالك يكشف حقيقة افتتاح متجر النادي الإلكتروني والرسمي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة بشأن المتجر الرسمي الجديد للنادي، مؤكدًا أن ما تردد خلال الساعات الماضية حول افتتاح متجر إلكتروني بجوار سور النادي صحيح 100%.

وأوضح المصدر أن هذا المتجر يُعد أول متجر رسمي في تاريخ نادي الزمالك داخل سور النادي، وهو مشروع تأخر كثيرًا رغم مطالبة الجماهير به منذ سنوات طويلة، خاصة مع انتشار المتاجر غير الرسمية والمنتجات المقلدة التي لم تكن تعبر عن العلامة التجارية الحقيقية للقلعة البيضاء.

خطة متكاملة لرفع موارد النادي

وأكد المصدر أن المتجر يأتي ضمن رؤية مجلس الإدارة الزمالك الحالي لزيادة الموارد الذاتية للنادي بعيدًا عن الضغوط المالية والمشكلات التي عانى منها الزمالك في السنوات الماضية.

والمتجر الجديد لن يقتصر على بيع قمصان الفريق فقط، بل سيشمل منتجات كثيرة تحمل الهوية البصرية للنادي، مثل التيشرتات، الإكسسوارات، الهدايا التذكارية، ملابس التدريب، ملابس الأطفال، وغيرها من المنتجات التي يطالب بها الجمهور منذ سنوات.

المتجر الإلكتروني خطوة عالمية

وأضاف المصدر أن الخطوة الأكثر أهمية هي إطلاق المتجر الإلكتروني العالمي، والذي سيتيح لجماهير الزمالك حول العالم شراء منتجات النادي بسهولة، مع إمكانية الشحن الخارجي والدفع الإلكتروني.

وأكد أن فريق عمل متخصصا يشرف على تصميم المنصة الإلكترونية لضمان تجربة مستخدم حديثة وسهلة، وتوفير طرق دفع آمنة، مع ربط المتجر بخدمات لوجستية تضمن سرعة التوصيل داخل مصر وخارجها.

خدمة الجماهير في كل مكان

وشدد المصدر على أن المجلس يعلم تمامًا أن الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة في كل دول العالم، ولذلك يسعى إلى تقديم خدمة على مستوى عالمي، سواء من ناحية جودة المنتجات، أو سهولة الوصول إليها.

وأشار إلى أن المتجر سيتم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة القريبة، مع تنظيم احتفالية خاصة ودعوة رموز النادي، في خطوة تُعد بداية لتطوير تجاري واستثماري طال انتظاره.

