هل يتيح CIB إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج وكلاء شركات الطيران والفنادق؟

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج وكلاء شركات الطيران والفنادق عالميًا.

وقال بنك التجاري الدولي إنه تم ترقية برنامج Miles Everywhere إلى واحد من أقوى برامج السفر في المنطقة CIB EXPLORE إبتداءً من ١ يناير ٢٠٢٦ القادم.

وأوضح البنك أن قائمة المزايا في الخدمة الجديدة تشمل ما يلي:

‎أهم المزايا:

تذكرة طيران مجانية سنويًا لحاملي بطاقة EXPLORE

نقاط ترحيب عند تفعيل البطاقة وتنفيذ أول معاملة

الحجز من خلال منصة موحدة للسفر تغطي:

أكثر من 600 شركة طيران مثل الإمارتية، مصر للطيران، طيران الاتحاد، لوفتهانزا واكثر

أكثر من 200,000 فندق حول العالم



الدخول إلى صالات مطار فى اكثر من ٢٥ مطار حول العالم

رحلات مجانية إلى المطار

خدمة & FAST TRACK مجانية لتسهيل إجراءات السفر

حقائب مجانية على رحلات متعددة

حرية الدفع باستخدام:

نقاط EXPLORE

أو بطاقات CIB

أو مزيج بينهما — بدون استخدام حدود الإنفاق الدولية



ومن جانب آخر أعلن البنك التجاري الدولي عن شهادة 3 سنوات بعائد ثابت 17.25%.

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية تقديم الإنترنت البنكي خدمات إيقاف واستبدال البطاقات. وأوضح مسئولو البنك التجاري الدولي، أن إيقاف خدمات واستبدال بطاقات متاح بالفعل ضمن مجموعة التحديثات الجديدة في خدمة الإنترنت البنكي للعملاء.

وشملت القائمة العديد من الخدمات الجديدة التي تم تحديثها بما يتناسب مع تطلعات عملاء البنك التجاري الدولي CIB.

وتوفر النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل ما يلي:

فتح الحسابات الجديدة لحظيًا

-اختيار أنظمة التقسيط لمدفوعات البطاقات الائتمانية

-دفع الفواتير

-ربط الشهادات والودائع

-التقديم على القروض وبطاقات الائتمان

- إمكانية شراء وبيع صناديق الاستثمار

كما تتيح المنصة أيضًا تحديث بيانات التواصل، وطلب إصدار دفاتر الشيكات، إلى جانب مجموعة من الوظائف المتقدمة الأخرى. وتنفرد المنصة الإلكترونية للبنك بتقديم خدمة "إدارة الحسابات للعملاء ذوي الصلة"، التي تُمكّن أولياء الأمور من إدارة حسابات ذويهم من القُصَّر بكل سهولة ويسر.

