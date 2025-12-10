الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على موقف عبد الله السعيد مع تدريبات الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
18 حجم الخط

يواصل عبد الله السعيد لاعب الزمالك غيابه عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تسببت في ابتعاده عن لقاء كهرباء الإسماعيلية في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة بشكل كامل.

 

أسباب الغياب وبرنامج التأهيل

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن اللاعب لا يزال في مرحلة العلاج ولم يكتمل شفاؤه حتى الآن.

ويواصل السعيد تنفيذ برنامجه التأهيلي المخصص له بهدف التعافي التام قبل العودة للملاعب، مع توقعات بزيادة الحمل البدني تدريجيًا خلال الأيام القادمة.

 

أهمية اللاعب وخيارات البديل

ويُعد غياب السعيد ضربة للجهاز الفني، نظرًا لخبرته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى وبدأ الجهاز الفني  في دراسة البدائل المتاحة داخل الفريق لتعويض غيابه، مع إمكانية الدفع بلاعب شاب في مركز صانع الألعاب إذا لم تكتمل جاهزية السعيد خلال الأسبوع المقبل.

تصريحات أحمد عبدالرؤوف بعد مباراة كهرباء إسماعيلية 

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت أمس في بطولة كأس عاصمة مصر، هي مواجهة في ظروف صعبة، خاصة في ظل غياب خط الدفاع بالكامل، والاستعانة بلاعبين صغار السن، ولاعبين لم يشاركون لفترات طويلة مع الفريق.
وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حالفنا التوفيق في بداية الشوط الثاني وسجلنا هدفين بخلاف هدف التقدم الذي سجله الفريق في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافًا من أخطاء".

وتابع: "الأمور ستتحسن في الفترة المقبلة في ظل مشاركة اللاعبين الصغار الذين تم تصعيدهم مع الفريق مؤخرًا بجانب اللاعبين الكبار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الطبي للزمالك ادي الزمالك تدريبات الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر عبدالله السعيد لاعب الزمالك عبدالله السعيد نادي الزمالك للزمالك كأس عاصمة مصر

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وبطل إيطاليا في مونديال السيدات للطائرة

بعد تعادل الأبيض مع كهرباء الإسماعيلية، موعد مباراة الزمالك والحرس بكأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، كهرباء الإسماعيلي يقلص الفارق ويسجل هدفين في مرمى الزمالك

الأكثر قراءة

كأس إنتركونتيننتال، تعادل فلامنجو وكروز أزول 1/1 في الشوط الأول

رئيس الوزراء يكشف عن رؤية جديدة للحكومة بتكليف من السيسي

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

الإدارية تلغي انتخابات دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية وتصعيد وليد شوقي بانتخابات الجولة الأولى للنواب

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

موعد مباراة الأهلي أمام المصرية للاتصالات في كأس مصر والقناة الناقلة

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح شروط رد السلعة إلى البائع إذا وجد المشتري بها عيبًا

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم تناول الأدوية لمنع الحيض في شهر رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads