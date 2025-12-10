تعرف على موقف عبد الله السعيد مع تدريبات الزمالك

18 حجم الخط

يواصل عبد الله السعيد لاعب الزمالك غيابه عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تسببت في ابتعاده عن لقاء كهرباء الإسماعيلية في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة بشكل كامل.

أسباب الغياب وبرنامج التأهيل

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن اللاعب لا يزال في مرحلة العلاج ولم يكتمل شفاؤه حتى الآن.

ويواصل السعيد تنفيذ برنامجه التأهيلي المخصص له بهدف التعافي التام قبل العودة للملاعب، مع توقعات بزيادة الحمل البدني تدريجيًا خلال الأيام القادمة.

أهمية اللاعب وخيارات البديل

ويُعد غياب السعيد ضربة للجهاز الفني، نظرًا لخبرته وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى وبدأ الجهاز الفني في دراسة البدائل المتاحة داخل الفريق لتعويض غيابه، مع إمكانية الدفع بلاعب شاب في مركز صانع الألعاب إذا لم تكتمل جاهزية السعيد خلال الأسبوع المقبل.

تصريحات أحمد عبدالرؤوف بعد مباراة كهرباء إسماعيلية

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة كهرباء الإسماعيلية التي أقيمت أمس في بطولة كأس عاصمة مصر، هي مواجهة في ظروف صعبة، خاصة في ظل غياب خط الدفاع بالكامل، والاستعانة بلاعبين صغار السن، ولاعبين لم يشاركون لفترات طويلة مع الفريق.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حالفنا التوفيق في بداية الشوط الثاني وسجلنا هدفين بخلاف هدف التقدم الذي سجله الفريق في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافًا من أخطاء".

وتابع: "الأمور ستتحسن في الفترة المقبلة في ظل مشاركة اللاعبين الصغار الذين تم تصعيدهم مع الفريق مؤخرًا بجانب اللاعبين الكبار".

