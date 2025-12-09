عمومية الزمالك، تعرف على النصاب القانوني وجدول الأعمال

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة السابعة مساءً.

ويكتمل النصاب القانوني  بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، التصديق على محضر الاجتماع السابق، بالإضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/ 2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/ 2026.

كما تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/ 2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي.

وعلى جانب آخر، قال كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك: إن القلعة البيضاء كانت وما زالت "نادي الدولة"، مؤكدًا أن النادي لم يدخل في أي صدام مع أي جهة وطنية في ملف أرض 6 أكتوبر أو غيره.

وأضاف شعيب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، أن ما تردد بشأن اعتذار المهندس هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الإشراف على ملف أرض أكتوبر "غير صحيح على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل بشكل متجانس وكل ملف يُدار وفق خطة واضحة.

