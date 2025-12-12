وزير الخارجية: حريصون على مواصلة التعاون مع أنجولا في القضايا الإقليمية والدولية

18 حجم الخط

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجهود الحثيثة التي تبذلها أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذا على التنظيم الناجح لقمة تمويل البنية التحتية والقمة الإفريقية الأوروبية، مثنيا على النشاط الدبلوماسي المتميز والاجتماعات رفيعة المستوى التي نظمتها أنجولا طوال العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة بوزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنجولية لواندا.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الأنجولي بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال أنجولا، مضيفا أن الوزير عبد العاطي أشار إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بمخرجات زيارة الرئيس الأنجولي إلى القاهرة في أبريل 2025، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشار وزير الخارجية إلى اصطحابه وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية خلال الزيارة لتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في أنجولا واستغلال الفرص المتاحة استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري في العديد من المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبعها أنجولا في القطاعات ذات الأولوية.

وزير الخارجية: الوضع في الضفة يفرض على المجتمع الدولي التدخل الفوري

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم اتصالًا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.

