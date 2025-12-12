الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: حريصون على مواصلة التعاون مع أنجولا في القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
18 حجم الخط

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجهود الحثيثة التي تبذلها أنجولا خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذا على التنظيم الناجح لقمة تمويل البنية التحتية والقمة الإفريقية الأوروبية، مثنيا على النشاط الدبلوماسي المتميز والاجتماعات رفيعة المستوى التي نظمتها أنجولا طوال العام الجاري.

 جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي اليوم الجمعة بوزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة الأنجولية لواندا. 

 وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره الأنجولي بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال أنجولا، مضيفا أن الوزير عبد العاطي أشار إلى الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بمخرجات زيارة الرئيس الأنجولي إلى القاهرة في أبريل 2025، مؤكدا الحرص على مواصلة التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. 

 وأشار وزير الخارجية إلى اصطحابه وفد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية خلال الزيارة لتشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في أنجولا واستغلال الفرص المتاحة استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري في العديد من المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي تتبعها أنجولا في القطاعات ذات الأولوية.

وزير الخارجية: الوضع في الضفة يفرض على المجتمع الدولي التدخل الفوري

تلقى الدكتور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم اتصالًا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأنجولي شئون المصريين النشاط الدبلوماسي الدكتور بدر عبد العاطي

مواد متعلقة

الأمن المائي المصري في مرمى الخطر.. السفير أحمد حجاج: إثيوبيا تمارس سياسة فرض الأمر الواقع وتضر بالاستقرار الإقليمي.. منى عمر: فتح توربينات سد النهضة دون تنسيق فضح غياب الإدارة الرشيدة لدى أديس أبابا

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية بالدوحة.. يبحث تطورات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية مع قادة قطر وتركيا وإيران وباكستان.. ويستقبل ملك إسبانيا بالقاهرة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

الأكثر قراءة

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

انتخابات النواب، الحصر العددي يرجح الإعادة بين 6 مرشحين بدائرة مركز وبندر المنيا

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

تعرف على شخصية سلوى خطاب ضمن أحداث مسلسل المصيدة

موعد مباراة الجزائر أمام الإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمباراة الجزائر ضد الإمارات في كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الجمعة

هل يتيح CIB إمكانية استبدال نقاط EXPLORE مع أبرز برامج وكلاء شركات الطيران والفنادق؟

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الآخرة لقضاء الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads