رياضة

الزمالك يعلن تشكيل فريق السيدات قبل مواجهة الأهلي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
 أعلن علي السعيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيدات الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد الحميد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - كونستانس أشيا - يسرا إبراهيم - روميساء أسامة.

خط الوسط: رحمة شعبان - شروق إبراهيم - كاترين أمو أرينجو.

خط الهجوم: حنين هشام - رقية مصطفى - فيفامي ماي سراث.

بدلاء فريق الزمالك

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: سارة نائل، نعمة سيد، مارتا شهير، أمنية عاطف، ميشلين يني نيكولا، منة سند، ملك زيدان، لوجين ياسر، علياء عطا الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

