الزمالك يعلن تشكيل فريق السيدات قبل مواجهة الأهلي

أعلن علي السعيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها بعد قليل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل سيدات الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد الحميد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - كونستانس أشيا - يسرا إبراهيم - روميساء أسامة.

خط الوسط: رحمة شعبان - شروق إبراهيم - كاترين أمو أرينجو.

خط الهجوم: حنين هشام - رقية مصطفى - فيفامي ماي سراث.

بدلاء فريق الزمالك

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: سارة نائل، نعمة سيد، مارتا شهير، أمنية عاطف، ميشلين يني نيكولا، منة سند، ملك زيدان، لوجين ياسر، علياء عطا الله.

