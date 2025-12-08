الزمالك يسعى للتعاقد مع أحمد عيد ظهير المصري البورسعيدي

18 حجم الخط

يكثّف نادي الزمالك تحركاته خلال الفترة الحالية لإتمام التعاقد مع أحمد عيد، الظهير الأيمن لنادي المصري البورسعيدي، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويضع الزمالك مركز الظهير الأيمن على رأس أولوياته، خاصة بعد حاجة الجهاز الفني لعنصر قادر على تقديم الإضافة الدفاعية والهجومية في آن واحد.

مفاوضات مباشرة مع المصري

وبحسب مصادر داخل النادي، فقد فتح نادي الزمالك خط اتصال مباشر مع إدارة المصري لبحث إمكانية التوصل لاتفاق سريع، وسط تمسك من جانب اللاعب بارتداء القميص الأبيض حال موافقة ناديه.

ويأمل الفريق الابيض في إنهاء المفاوضات قبل انطلاق معسكر يناير، حتى يندمج اللاعب سريعًا في منظومة الفريق.

رؤية فنية مشجعة

ويرى مسؤولو الزمالك أن أحمد عيد يمتلك قدرات بدنية قوية، وسرعة في الارتداد، بالإضافة إلى مهارة عالية في تنفيذ الأدوار التكتيكية.

كما أبدى الجهاز الفني اقتناعًا كاملًا بقدرة اللاعب على أن يكون مشروع ظهير أساسي للفريق على المدى الطويل.

خطوة ضمن خطة تدعيم شتوية موسعة

ويأتي الاهتمام بضم أحمد عيد ضمن خطة أوسع لتدعيم عدة مراكز، استعدادًا للدور الثاني من الدوري وبطولة كأس مصر، في محاولة لإعادة الفريق للمنافسة على البطولات خلال الموسم الحالي.

