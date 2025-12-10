الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الزمالك يتخذ هذا الإجراء السريع لحل أزمة القيد

يواصل مسئولو نادي الزمالك محاولاتهم المكثفة لإنهاء أزمة القيد التي تضرب الفريق منذ بداية الموسم، بسبب القضايا الست المرفوعة على النادي الأبيض من لاعبين ووكلاء ومدربين سابقين.

وتسببت هذه القضايا في تجميد إمكانية الزمالك في تسجيل الصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، ما يجعل الإدارة مطالبة بحسم الملفات في أسرع وقت.

اجتماعات قانونية ومفاوضات مستمرة

وعقد مجلس الإدارة سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة القانونية بالنادي لدراسة كل ملف على حدة، والبحث عن حلول مرضية تُنهي النزاعات دون تحمل النادي أعباء مالية ضخمة.

كما يجري المجلس مفاوضات مباشرة مع أصحاب القضايا لمحاولة الوصول إلى تسويات تسمح بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة لرفع حظر القيد.

تأثير الأزمة على صفقات يناير

ويخشى الجهاز الفني من استمرار الأزمة حتى يناير، الأمر الذي يهدد تدعيم الفريق بلاعبين جدد.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن الإدارة تكثف جهودها خلال الأسبوع الحالي لإنهاء ملفين على الأقل من القضايا الست، تمهيدًا لرفع الإيقاف قبل فتح باب القيد.

