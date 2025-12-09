من هم الأعضاء الذين يملكون حق التصويت في عمومية الزمالك؟

18 حجم الخط

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن إجمالي عدد أعضاء الجمعية العاملين بالنادي بلغ 170,245 عضوًا، موضحًا أن عدد من يملكون حق التصويت في الجمعية العمومية يصل إلى 126,530 عضوًا بعد مراجعة شاملة لكشوف العضوية.

ويعكس هذا العدد الكبير حجم المسئولية الملقاة على عاتق النادي في تنظيم يوم انتخابي يليق بالقلعة البيضاء وجماهيرها العريضة.

لجان التصويت تحت إشراف وزارة الرياضة

وأشار موسى إلى أن عملية التصويت ستُجرى عبر 150 لجنة انتخابية موزعة داخل مقر النادي، لافتًا إلى أن جميع اللجان تعمل تحت إشراف كامل من وزارة الشباب والرياضة.

ويأتي هذا الإشراف لضمان سير عملية التسجيل والتصويت في إطار من الشفافية والانضباط بما يحافظ على نزاهة العملية الانتخابية واحترام اللوائح.

اكتمال النصاب القانوني

وأوضح المدير التنفيذي أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بحضور 10 آلاف عضو، وهو الرقم الذي حددته لجنة الشباب والرياضة بمديرية الوزارة بعد أن قضت 10 أيام متواصلة داخل النادي لفحص وتنقية الكشوف، والتأكد من أحقية كل عضو في التصويت دون أي استثناءات أو تجاوزات.

تسهيلات تنظيمية لضمان الانسيابية



وفي إطار الترتيبات التنظيمية، أعلن موسى عن تخصيص بوابتين لدخول وخروج الأعضاء بهدف تقليل الازدحام وتحقيق انسيابية الحركة طوال اليوم. كما تم تجهيز فرق خاصة لخدمة ذوي الهمم، لتقديم الدعم الكامل لهم أثناء عملية الدخول والتصويت بما يضمن مشاركتهم بسهولة وكرامة.

بهذه الإجراءات، يستعد نادي الزمالك لعقد واحدة من أهم جمعياته العمومية وسط تنظيم دقيق يعكس حرص الإدارة على خروج اليوم بصورة حضارية تليق بتاريخ النادي وجماهيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.