أستون فيلا يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول

 انتهى الشوط الأول من مواجهة آرسنال وأستون فيلا، المقامة حاليًا على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم أستون فيلا بهدف من كاش في الدقيقة 36.

سيطر أرسنال على فترات طويلة من اللقاء، معتمدًا على التحركات السريعة من بوكايو ساكا وإيز وميرينو في الخط الأمامي، إلا أن صلابة دفاع أستون فيلا وحضور الحارس إيميليانو مارتينيز منعا المدفعجية من الوصول للشباك في المقابل، احرز  فيلا هدفًَا في الدقيقة 36 عن طريق كاش

تشكيل أرسنال بقيادة أرتيتا


حراسة المرمى: ديفيد رايا
الدفاع: وايت – تيمبر – هينكابي – كالافيوري
الوسط: زوبيمندي – رايس – أوديجارد
الهجوم: ساكا – إيز – ميرينو

أرتيتا اعتمد على الضغط العالي والتمرير السريع لمحاولة اختراق دفاع فيلا، إلا أن الفعالية الهجومية غابت عن الفريق في الشوط الأول.

 

تشكيل أستون فيلا بقيادة أوناي إيمري


الحارس: إيميليانو مارتينيز
الدفاع: كاش – كونسا – توريس – ماتسين
الوسط: كامارا – أونانا – مكجين – تيليمانس – روجرز
الهجوم: واتكينز

فيلا اعتمد على التنظيم الدفاعي والضغط في منتصف الملعب، مع محاولة استغلال سرعات الأطراف.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يخوض أرسنال المباراة وهو متصدر جدول الدوري برصيد 33 نقطة بعد فوزه الأخير على برينتفورد 2-0، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث بـ27 نقطة عقب انتصار مثير أمام برايتون انتهى 4-3.

