نادي الزمالك يستعد لاجتماع الجمعية العمومية غدًا

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، غدًا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2025، داخل مقر النادي بميت عقبة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

ويترقب أعضاء النادي هذا الاجتماع الذي يأتي في توقيت مهم بالنسبة لمستقبل نادي الزمالك الإداري والمالي.

اعتماد المحاضر ومناقشة التقارير السنوية

ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية للزمالك للتصديق على محضر الاجتماع السابق، قبل الانتقال إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2024/2025.

كما يستعرض المجلس برامج النشاط الرياضي وخطة العمل المالي المقترحة لعام 2025/2026، في محاولة لضبط الإنفاق وتطوير منظومة الإيرادات.

ميزانية النادي والحساب الختامي

وتشمل البنود المطروحة أيضًا مناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، إلى جانب عرض الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

كما سيتم اعتماد تقرير رواتب ومكافآت كل من المدير التنفيذي والمدير المالي، بما يتماشى مع لوائح النادي.

فرع جديد في أسيوط ضمن خطة التوسعات

ومن أبرز الملفات التي سيتم طرحها على الجمعية، مشروع إنشاء فرع جديد للقلعة البيضاء في مدينة أسيوط الجديدة، وهي خطوة تهدف إلى زيادة قاعدة الأعضاء ورفع موارد النادي المستقبلية، ضمن إستراتيجية التوسع التي يتبناها مجلس الإدارة.

العضويات والاقتراحات المقدمة

كما ستنظر الجمعية في عدد من المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، وعلى رأسها طلبات نقل العضوية وملف إسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

تسهيلات للأعضاء

وقرر مجلس إدارة الزمالك عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وإتاحة الحرية الكاملة للأعضاء دون ضغوط.

