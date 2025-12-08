الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادي الزمالك يستعد لاجتماع الجمعية العمومية غدًا

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو
18 حجم الخط

تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، غدًا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2025، داخل مقر النادي بميت عقبة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

ويترقب أعضاء النادي هذا الاجتماع الذي يأتي في توقيت مهم بالنسبة لمستقبل نادي الزمالك الإداري والمالي.

اعتماد المحاضر ومناقشة التقارير السنوية

ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية للزمالك للتصديق على محضر الاجتماع السابق، قبل الانتقال إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية 2024/2025. 

كما يستعرض المجلس برامج النشاط الرياضي وخطة العمل المالي المقترحة لعام 2025/2026، في محاولة لضبط الإنفاق وتطوير منظومة الإيرادات.

ميزانية النادي والحساب الختامي

وتشمل البنود المطروحة أيضًا مناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، إلى جانب عرض الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

كما سيتم اعتماد تقرير رواتب ومكافآت كل من المدير التنفيذي والمدير المالي، بما يتماشى مع لوائح النادي.

فرع جديد في أسيوط ضمن خطة التوسعات

ومن أبرز الملفات التي سيتم طرحها على الجمعية، مشروع إنشاء فرع جديد للقلعة البيضاء في مدينة أسيوط الجديدة، وهي خطوة تهدف إلى زيادة قاعدة الأعضاء ورفع موارد النادي المستقبلية، ضمن إستراتيجية التوسع التي يتبناها مجلس الإدارة.

العضويات والاقتراحات المقدمة

كما ستنظر الجمعية في عدد من المقترحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، وعلى رأسها طلبات نقل العضوية وملف إسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

تسهيلات للأعضاء

وقرر مجلس إدارة  الزمالك عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء وإتاحة الحرية الكاملة للأعضاء دون ضغوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجتماع الجمعية العمومية الجمعية العمومية العادية الزمالك النشاط الرياضي المقترحات المقدمة المدير التنفيذي فرع جديد نادي الزمالك مستقبل الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يجدد اتصالاته مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت لإنهاء صفقة يناير

أستون فيلا يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول

الزمالك يعلن تشكيل فريق السيدات قبل مواجهة الأهلي

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

الزمالك ينهي تجديد ملعب الناشئين 2، واستعدادات مكثفة لافتتاح ملعب 1 قريبًا

تفاصيل الغرامة الجديدة على الزمالك بسبب قضية فرجاني ساسي

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

فيريرا يرد: إجراءات قانونية ضد تصريحات ميدو، والمدرب يوضح الحقيقة كاملة

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

البحوث الفلكية: زلزال قوي يضرب تركيا والمصريون شعروا به

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

الصدام يشتعل، سلوت يوجه ضربة قاضية لـ محمد صلاح قبل أمم أفريقيا

طمنوا الناس!

بعد سيطرة الدعم السريع عليه، معلومات عن هيجليج أكبر حقل نفطي بالسودان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "برهان الدين الزرنوجي" رائد التربية والتعليم

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads