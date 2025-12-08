الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يجدد اتصالاته مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت لإنهاء صفقة يناير

حامد حمدان، فيتو
حامد حمدان، فيتو
18 حجم الخط

 جدد مسؤولو نادي الزمالك اتصالاتهم خلال الساعات الماضية مع حامد حمدان، لاعب وسط بتروجت، للتأكيد على رغبة النادي القوية في التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي ذلك في ظل اقتناع إدارة الكرة بقدرات اللاعب الفنية، وقدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب.

خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب

وكشف مصدر مطلع أن وفدًا من نادي الزمالك تواصل مع اللاعب بشكل مباشر لإبلاغه بجدية النادي في إنهاء الصفقة، بعد متابعة مستمرة لمستواه خلال الفترة الماضية.

اللاعب بدوره رحّب بالانتقال إلى القلعة البيضاء، معتبرًا الأمر خطوة مهمة في مسيرته.

انتظار حسم الاتفاق مع بتروجت

ورغم الترحيب المتبادل بين الزمالك واللاعب، إلا أن النادي ينتظر التوصل لاتفاق رسمي مع إدارة بتروجت لحسم الصفقة.

وتشير التقارير إلى وجود مرونة كبيرة من جانب بتروجت، مع رغبة في تحقيق استفادة مالية مناسبة.

تدعيم مهم لوسط الزمالك

ويعتبر الجهاز الفني أن ضم حامد حمدان سيمنح وسط الزمالك إضافة قوية بفضل قوته البدنية ورؤيته الجيدة داخل الملعب، ضمن خطة النادي لإعادة بناء وسط الملعب تأهبًا للنصف الثاني من الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك حامد حمدان لاعب بتروجت نادي الزمالك نادي الزمالك ا فترة الانتقالات الشتوية حامد حمدان

مواد متعلقة

أستون فيلا يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول

الزمالك يعلن تشكيل فريق السيدات قبل مواجهة الأهلي

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

سجل هدفا رائعا، أرقام حامد حمدان في مباراة فلسطين وتونس بكأس العرب (فيديو)

الزمالك ينهي تجديد ملعب الناشئين 2، واستعدادات مكثفة لافتتاح ملعب 1 قريبًا

تفاصيل الغرامة الجديدة على الزمالك بسبب قضية فرجاني ساسي

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

فيريرا يرد: إجراءات قانونية ضد تصريحات ميدو، والمدرب يوضح الحقيقة كاملة

الأكثر قراءة

رحلة عمل انتهت بمأساة، القصة الكاملة لرحيل 4 مستشارين في حادث المنيا

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب والقنوات الناقلة

لم يكن موفقًا، علاء مبارك يدخل على أزمة محمد صلاح برسالة قوية

تداول 37 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 متر، اضطراب الملاحة البحرية بهذه الشواطئ

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

تمساح الزوامل يعود للظهور، و9 لجان تبحث عنه وسط قلق أهالي الشرقية (صور)

انقطاع تام للكهرباء في عموم السودان

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 8-12-2025

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية معرفة مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم

الإمام الذي لا يُشترى، "محمد المهدي العباسي" أول من جمع بين الإفتاء ومشيخة الأزهر

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالحماية من المخاطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads