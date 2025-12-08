الزمالك يجدد اتصالاته مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت لإنهاء صفقة يناير

18 حجم الخط

جدد مسؤولو نادي الزمالك اتصالاتهم خلال الساعات الماضية مع حامد حمدان، لاعب وسط بتروجت، للتأكيد على رغبة النادي القوية في التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية.

ويأتي ذلك في ظل اقتناع إدارة الكرة بقدرات اللاعب الفنية، وقدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب.

خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب

وكشف مصدر مطلع أن وفدًا من نادي الزمالك تواصل مع اللاعب بشكل مباشر لإبلاغه بجدية النادي في إنهاء الصفقة، بعد متابعة مستمرة لمستواه خلال الفترة الماضية.

اللاعب بدوره رحّب بالانتقال إلى القلعة البيضاء، معتبرًا الأمر خطوة مهمة في مسيرته.

انتظار حسم الاتفاق مع بتروجت

ورغم الترحيب المتبادل بين الزمالك واللاعب، إلا أن النادي ينتظر التوصل لاتفاق رسمي مع إدارة بتروجت لحسم الصفقة.

وتشير التقارير إلى وجود مرونة كبيرة من جانب بتروجت، مع رغبة في تحقيق استفادة مالية مناسبة.

تدعيم مهم لوسط الزمالك

ويعتبر الجهاز الفني أن ضم حامد حمدان سيمنح وسط الزمالك إضافة قوية بفضل قوته البدنية ورؤيته الجيدة داخل الملعب، ضمن خطة النادي لإعادة بناء وسط الملعب تأهبًا للنصف الثاني من الموسم.

