رئيس لجنة العزيزية الابتدائية بالفيوم يساعد سيدة عجوزا للإدلاء بصوتها

شهدت لجنة مدرسة العزيزية الابتدائية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، موقفًا إنسانيًا من رئيس اللجنة، المستشار أحمد علام، الذي نزل لسيدة عجوز ليساعدها على الوصول إلى داخل اللجنة والإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، الدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.

رئيس اللجنة يساعد عجوز للأداء بصوتها

وأبدى رئيس اللجنة حرصًا شديدا على تقديم الدعم للسيدة العجوز، موجهًا اياها الي الطريق داخل اللجنة وتسهيل إجراءات التصويت، بما يعكس التزام العاملين باللجان الانتخابية بضمان مشاركة جميع المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في ممارسة حقهم الدستوري بكل يسر وسهولة.

يأتي هذا الموقف ضمن جهود اللجان الانتخابية المختلفة بالدائرة الثالثة، التي تضم مدن وقرى طامية وسنورس وسنهور، لتسهيل عملية التصويت وتقديم المساعدة للناخبين من جميع الفئات، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة، وتشهد هذه اللجنة حضورا ضعيفا منذ فتح بابها لاستقبال الناخبين.

وتضم الدائرة 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مستقلًا و5 حزبيين، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الجولة الأولى للانتخابات بهذه الدائرة، التي كان يتنافس فيها 22 مرشحا على 3 مقاعد وتقلص عدد المرشحين إلى 18 مرشحا، بعد أن تنازل 4 منهم واعتذروا عن عدم استكمال السباق، مكتفين بتأكيد وجود تجاوزات في الجولة السابقة.

