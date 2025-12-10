الأربعاء 10 ديسمبر 2025
محافظات

رئيس لجنة العزيزية الابتدائية بالفيوم يساعد سيدة عجوزا للإدلاء بصوتها

رئيس لجنة العزيزية
رئيس لجنة العزيزية الابتدائية بالفيوم يساعد سيدة عجوزا
شهدت لجنة مدرسة العزيزية  الابتدائية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، موقفًا إنسانيًا من رئيس اللجنة، المستشار أحمد علام، الذي نزل لسيدة عجوز ليساعدها على الوصول إلى داخل اللجنة والإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، الدائرة الثالثة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.

رئيس اللجنة يساعد عجوز للأداء بصوتها

وأبدى رئيس اللجنة حرصًا شديدا على تقديم الدعم للسيدة العجوز، موجهًا اياها الي الطريق داخل اللجنة وتسهيل إجراءات التصويت، بما يعكس التزام العاملين باللجان الانتخابية بضمان مشاركة جميع المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في ممارسة حقهم الدستوري بكل يسر وسهولة.

يأتي هذا الموقف ضمن جهود اللجان الانتخابية المختلفة بالدائرة الثالثة، التي تضم مدن وقرى طامية وسنورس وسنهور، لتسهيل عملية التصويت وتقديم المساعدة للناخبين من جميع الفئات، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة، وتشهد هذه اللجنة حضورا ضعيفا منذ فتح بابها لاستقبال الناخبين.

محافظ الفيوم يتابع انتخابات الدائرة الثالثة الملغاة من خلال مركز السيطرة

انتخابات مجلس النواب 2025، حضور كثيف للناخبين أمام لجنة معهد فيديمين الأزهري بالفيوم

وتضم الدائرة 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ويتنافس في الانتخابات 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مستقلًا و5 حزبيين، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغت الجولة الأولى للانتخابات بهذه الدائرة، التي كان يتنافس فيها 22 مرشحا على 3  مقاعد وتقلص عدد المرشحين إلى 18 مرشحا، بعد أن تنازل 4 منهم  واعتذروا عن عدم استكمال السباق، مكتفين بتأكيد وجود تجاوزات في الجولة السابقة.

