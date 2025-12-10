الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب 2025، إقبال ضعيف على لجنة العزيزية الإبتدائية في طامية بالفيوم

لجنة انتخابات، فيتو
لجنة انتخابات، فيتو
18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة قرية العزيزية  الابتدائية التابعة لمركز طامية بالفيوم، إقبالا ضعيفا من الناخبين، في الجولة الأولى للدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتضم  الدائرة مراكز «طامية – سنورس – سنهور».

من لهم  حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس وبلغ عدد المقيدين بها   667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ورغم هذا العدد الكبير من الناخبين، جاء الاقبال على اللجان محدودًا في بداية اليوم، حيث اقتصر الحضور على أعداد قليلة من المواطنين، مع ظهور تواجد بسيط لكبار السن، مقابل غياب واضح لفئة الشباب خلال الصباح، ويسود الهدوء محيط اللجان داخل مدن وقرى الدائرة، وسط انتظام العمل داخل المقرات، ووجود تنظيم جيد لمسارات دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى توافر الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت طوال اليوم الانتخابي.

 

المتنافسون علي مقاعد الدائرة

ويتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، ومن المتوقع أن تشهد اللجان زيادة تدريجية في الإقبال خلال ساعات الظهيرة وما بعدها، مع خروج الموظفين من أماكن عملهم وتوجههم للإدلاء بأصواتهم.

تشديدات أمنية بمحيط مجلس الدولة قبل الحكم في 257 طعنا على انتخابات النواب

التنسيقية: إقبال بلجان أسيوط مع فتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب

ورغم البداية الهادئة، فإن المؤشرات الميدانية تشير إلى استعداد لجان الانتخابات لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال باقي اليوم الانتخابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التصويت في انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب مركز طامية مركز شرطة سنورس سنورس سنهور مدرسة قرية العزيزية

مواد متعلقة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

وكيل التعليم بالفيوم: التواصل بين الإدارة والمعلمين ينعكس إيجابيًا على مصلحة الطلاب

تحولت الحنة إلى مأتم، مصرع فني كهرباء أثناء تركيب زينة بالفيوم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 5 مليارات جنيه.. 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية..القاهرة والإسكندرية في قائمة أرخص مدن للمعيشة بأفريقيا

الأكثر قراءة

انتخاب مصر للمرة الثانية على التوالي رئيسًا لمكتب المجلس الوزاري العربي للسياحة

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

موعد مباراة فلامنجو وكروز أزول في ديربي الأمريكتين والقنوات الناقلة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

57 عاما علي رحيل صاحب أطول لسان! (2)

مجلس الوزراء: المدارس المصرية اليابانية تجربة تعليمية متميزة (فيديو)

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المبادئ القرآنية إلى الوثائق الدولية، رؤية الأزهر والإفتاء لحقوق الإنسان في يومها العالمي

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads