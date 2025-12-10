الأربعاء 10 ديسمبر 2025
انتخابات مجلس النواب 2025، حضور كثيف للناخبين أمام لجنة معهد فيديمين الأزهري بالفيوم

شهدت لجنة معهد فديمين الابتدائي الأزهري بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بالفيوم، اليوم الأربعاء، إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في الجولة الأولى للدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتضم  الدائرة مراكز «طامية – سنورس – سنهور».

من لهم حق الانتخاب بالدائرة الثالثة

يذكر أن الدائرة الثالثة بالفيوم، مقرها مركز شرطة سنورس، وبلغ عدد المقيدين بها 667 ألفًا و149 ناخبًا موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا تشمل 93 لجنة فرعية، ورغم هذا العدد الكبير من الناخبين، جاء الإقبال على اللجان محدودًا في بداية اليوم، حيث اقتصر الحضور على أعداد قليلة من المواطنين، مع ظهور تواجد بسيط لكبار السن، مقابل غياب واضح لفئة الشباب خلال الصباح.

 ويسود الهدوء محيط اللجان داخل مدن وقرى الدائرة، وسط انتظام العمل داخل المقرات، ووجود تنظيم جيد لمسارات دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى توافر الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت طوال اليوم الانتخابي.

 

المتنافسون علي مقاعد الدائرة

ويتنافس في الدائرة 18 مرشحًا على 3 مقاعد، بينهم 13 مرشحًا مستقلًا و5 على القوائم الحزبية، بعد انسحاب 4 مرشحين من السباق، ومع مرور الوقت ستشهد اللجان تكثيفا أكثر للحضور لوجود مرشح من أبناء القرية التابعة ليفديمين.

وكانت محافظة الفيوم قد أعدت اللجان لاستيعاب أي زيادة مرتقبة في أعداد الناخبين، في ظل ترقب لمستوى المشاركة خلال باقي اليوم الانتخابي.

