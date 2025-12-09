الوطنية للانتخابات: الانتهاء من التصويت في 31 مقرا انتخابيا بالخارج وبدء الفرز بالـ30 دائرة الملغاة

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء عملية التصويت في 31 مقرًا انتخابيًا بالخارج، مؤكدة أن لجان هذه المقار بدأت بالفعل في إجراءات الفرز والحصر العددي للأصوات، بينما يواصل 108 مقرّات أخرى العمل وفق الجدول الزمني المحدد لعملية الاقتراع.

وذكرت الهيئة أن المقرات التي انتهت من التصويت شهدت حضورًا واسعًا لوكلاء المرشحين، الذين حرصوا على متابعة عملية الفرز واستلام نماذج الحصر العددي فور الانتهاء من الإجراءات داخل كل لجنة، مشددة على أن سير العملية الانتخابية جاء في إطار من الالتزام والانضباط، ووفق الضوابط المنظمة لمهام المتابعة والرقابة.

وأوضحت الهيئة أن غرفة العمليات المركزية تتابع لحظة بلحظة ما يجري في مختلف المقار الانتخابية بالخارج، وترفع تقارير دورية عن نسب الحضور وسير الإجراءات الفنية والإدارية، بما يضمن الشفافية الكاملة في جميع مراحل التصويت.

وأضافت أن المشاركة الواسعة للمصريين بالخارج تعكس وعيًا كبيرًا بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، رغم ظروف الطقس البارد في عدد من الدول التي توجد بها لجان انتخابية. وأشارت إلى أن الجاليات المصرية واصلت التوافد على مقار الاقتراع منذ الساعات الأولى، في مشهد يجسد حرصًا واضحًا على ممارسة الحق الدستوري والمساهمة في العملية الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل اللجان في باقي الدول حتى انتهاء المواعيد الرسمية المحددة، ليتم بعدها بدء عمليات الفرز وإعلان الأرقام الخاصة بالحصر العددي، تمهيدًا لضمها إلى بقية النتائج الخاصة بتصويت المصريين في الخارج قبل إعلان النتيجة النهائية.

