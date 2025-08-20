الأربعاء 20 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

ليلى علوي تستأنف تصوير "ابن مين فيهم" بعد تعرضها لحادث سير

ليلي علوي
ليلي علوي

استأنفت الفنانة ليلي علوي تصوير أحداث دورها في فيلم ابن مين فيهم، بعد تماثلها للشفاء من الحادث الذي تعرضت له في الساحل الشمالي خلال الأسبوع الماضي.

وانتهت أسرة فيلم “ابن مين فيهم” من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد العمل، وتستكمل الفنانة ليلى علوي وأسرة فيلمها الجديد ابن مين فيهم تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمنطقة الحزام الأخضر.

وتشهد أحداث فيلم “ابن مين فيهم” قصة حب بين بطليه؛ ليلي علوي وبيومي فؤاد، بعد رحلة من العداء والصراعات داخل المحاكم.

ويلعب بيومي فؤاد  شخصية “رشدي” وهو رجل أعمال ثري ولكنه مستهتر، يتسم بحياة فوضوية قائمة على تعدد العلاقات والزواج المتكرر، دون أي التزام حقيقي تجاه من حوله، يعيش رشدي حياته بتلقائية وأنانية حتى يجد نفسه في مواجهة غير متوقعة مع المحامية الصارمة التي تلعب دورها الفنانة ليلى علوى. 

أبطال فيلم ابن مين فيهم 

ويشارك في العمل بجانب ليلي علوي وبيومى فؤاد كل من الفنان الشاب أحمد عصام السيد، إضافة إلى مجموعة من الوجوه الجديدة. 

والفيلم من تأليف لؤي السيد، ومن إنتاج ڤوكس ستوديوز، وإخراج هشام فتحي. 

