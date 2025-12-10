محافظ الفيوم يتابع انتخابات الدائرة الثالثة الملغاة من خلال مركز السيطرة

18 حجم الخط

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال لجان الاقتراع والتصويت، بانتخابات الدوائر الملغاة، بين جميع المرشحين، بالدائرة الثالثة والتي تضم طامية وسنورس وسنهور القبلية والبحرية، والتي تستمر على مدار اليوم والغد، بعد إبطال وإلغاء نتائج الجولة الأولى، التي أجريت على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

متابعة محافظ الفيوم للجان الانتخابات

وتابع محافظ الفيوم، من خلال البث المباشر والتواصل عبر أجهزة اللاسلكي مع مندوبي مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، توفير أماكن انتظار وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

وشدد محافظ الفيوم، على مسئولى كافة الجهات المعنية، ورؤساء مجلسي مدينتي طامية وسنورس، الواقع بنطاقهم اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة لمجلس النواب 2025، بضرورة المتابعة المستمرة طوال فترة الانتخابات، والمرور الدوري على جميع اللجان للتأكد من انتظامها وتوفير الأجواء الملائمة أمام الناخبين، وإزالة المعوقات التي قد تعيق سير العملية الانتخابية على الوجه الأمثل.

وقال محافظ الفيوم، أن من لهم حق التصويت بالدائرة الثالثة بانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم، والتي تضم مركزي سنورس وطامية وسنهور القبلية والبحرية، يبلغ 658 ألف و70 ناخبًا، وتجرى عملية التصويت بعدد 93 لجنة فرعية، موزعين على 73 مقرًا انتخابيًا، موضحًا أن عدد المقاعد المخصصة للدائرة 3 مقاعد، يتنافس عليها 22 مرشحًا، منهم عدد 15 مرشحًا مستقلًا، و7 مرشحين للأحزاب.

جدير بالذكر، أن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة بالفيوم، تشمل عمليات الاقتراع والتصويت بين جميع المرشحين بالدائرة، ومقرها مركز سنورس، بعد إبطال وإلغاء نتائج الجولة الأولى للانتخابات، التي أجريت على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، بقرار المحكمة الإدارية العليا، للتجاوزات التى تمت من قبل بعض المرشحين.

