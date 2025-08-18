الإثنين 18 أغسطس 2025
خارج الحدود

مكلف ويسهل الغش، ترامب يوقع أمرًا بإنهاء العمل بالاقتراع عبر البريد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه سيوقع أمرًا تنفيذيًا حول انتخابات التجديد النصفي في العام المقبل، مشيرًا إلى أنه سيقود "تحركًا" لإلغاء الاقتراع عبر البريد، وأجهزة التصويت الإلكتروني في البلاد.

 

وقال ترامب عبر التواصل الاجتماعي دون تقديم أي دليل "سأقود تحركًا للتخلص من الاقتراع عبر البريد. وأيضا من أجهزة التصويت غير الدقيقة، والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير". 

 

وأضاف: "سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشّون بمستويات لم نشهدها من قبل، بتوقيع أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي في 2026".

 

ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في 25 مارس حول الانتخابات، عطلته المحاكم بعد رفع دعاوى قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون.

 

وتجري كل ولاية من الولايات الخمسين انتخاباتها على حدة، لكن ترامب طالبها بالامتثال للأمر.

 

وجاء تعليق ترامب بعد اجتماعه مع نظيره الروسي يوم الجمعة الماضي، وقال ترامب خلال الاجتماع إن فلاديمير بوتين يوافقه الرأي لإنهاء الاقتراع عبر البريد. 

