دين ودنيا

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المولد النبوي الشريف،
المولد النبوي الشريف، فيتو

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل احتفل الرسولُ صلى الله عليه وسلم بمولده؟، وإذا كان حدث فكيف جاء الاحتفال؟”.

 وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

نعم، احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده الشريف، وهذا ثابت بالسُّنة؛ فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أنه سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم، ففضَّل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بيان علة الصوم على بيان حكمه الشرعي؛ للإشعار بفضل صوم يوم مولده العظيم.

هل احتفل الرسولُ صلى الله عليه وسلم بمولده؟

واحتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذكرى مولده الشريف بالصيام؛ فقد سُئِل عن صوم يوم الإثنين، فقال: «ذاكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» أخرجه مسلم.

حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟

كما ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه:" ما حكم توزيع حلوى المولد للفقراء من الزكاة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع.

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

