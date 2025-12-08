الإثنين 08 ديسمبر 2025
محافظ بني سويف يكرم مشرف الإسعاف لإنقاذه عامل تعرض لتوقف تنفس مفاجئ

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مشرف غرفة العمليات بمرفق الإسعاف تقديرًا لموقفه البطولي وسرعته في إنقاذ حياة أحد عمال النظافة بطريق السادات بمدينة بني سويف، بعدما تعرض العامل لحالة توقف تنفس مفاجئة إثر ابتلاع لسانه أثناء تأدية عمله.

وجاء التكريم بحضور الدكتور هاني همام، مدير فرع الإسعاف ببني سويف، حيث أعرب المحافظ عن خالص تقديره للمسعف صابر محمد زباق، مشرف غرفة العمليات، والذي صادف مروره بالشارع وقت الواقعة، ليتدخل فورًا بإجراء الإسعافات الأولية العاجلة للعامل، وتمكن من مساعدته على استعادة التنفس قبل وصول سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى لاستكمال الرعاية الطبية.

وأكد محافظ بني سويف، أن ما قام به المسعف يعكس مستوى الاحترافية والإنسانية التي يتحلى بها أفراد هيئة الإسعاف، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الطبية الصحيحة في اللحظات الحرجة كان لها دور حاسم في إنقاذ حياة العامل، وأضاف أن هذا النموذج المشرف يجسد روح التفاني والإخلاص في العمل، ويعكس ما تبذله الأطقم الطبية من جهد في مواجهة المواقف الطارئة التي تتطلب تدخلًا سريعًا ودقيقًا.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ بني سويف، بمنظومة الإسعاف في المحافظة وما تشهده من تطوير مستمر، مؤكدًا الحرص على دعم العاملين بالقطاع وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية عاجلة وفعّالة في مختلف المناطق، كما أثنى على وعي المواطن الذي سارع إلى الإبلاغ عن الحادث، مشددًا على أهمية التعاون بين الأهالي وجهات الطوارئ في التعامل مع مثل هذه الحالات.

من جانبه، أعرب صابر محمد زباق، مشرف غرفة العمليات بـ مرفق الإسعاف ببني سويف، عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم الذي اعتبره وسام تقدير يدفعه إلى مزيد من العطاء، مؤكدًا أن ما قام به هو واجب مهني وإنساني يمليه عليه عمله كمسعف، وأن إنقاذ حياة إنسان يبقى الهدف الأسمى لأي فرد يعمل في قطاع الإسعاف والطوارئ.

وأشار إلى أن التكريم يمثل رسالة دعم لكل زملائه في المرفق، ويعكس اهتمام الدولة بتقدير الجهود المخلصة للعاملين في الخطوط الأمامية لخدمة المواطنين.

