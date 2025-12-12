الجمعة 12 ديسمبر 2025
كرتونة الأبيض بـ100 جنيه، استقرار سعر البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة استقرارًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 100 جنيه و105 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 102 إلى 107 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 102 إلى 107 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 105 إلى 110 جنيهات في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 109 جنيهات إلى 111 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 111 جنيها إلى 113 جنيها.

