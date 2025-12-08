الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

مصدر داخل الزمالك: الـ25 مليون جنيه من هاني برزي قرض وليس تبرعًا

هاني برزي
هاني برزي
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المبلغ المالي الذي قدمه هاني برزي عضو مجلس الإدارة، وقيمته 25 مليون جنيه، جاء في صورة قرض للنادي وليس تبرعًا كما تردد.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ تم توجيهه لحل أزمة مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النادي ملتزم بسداد قيمة القرض وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له غدا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تنقل مباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية على شبكة قنوات اون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك   الثلاثاء 9 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة   الخميس 25  ديسمبر  الساعة 8:00  ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك   الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00  ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد   الأحد 11 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد المقاولون العرب.

الزمالك
الزمالك

المصري × الزمالك   الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00   ستاد  الجيش ببرج العرب.

