تمساح الزوامل يربك الشرقية، غياب التنسيق يشعل الأزمة والصيادون يتصدرون المشهد (فيديو وصور)

رحلة البحث عن تماسيح
رحلة البحث عن تماسيح الزوامل، فيتو
شهدت محافظة الشرقية حالة من الارتباك في إدارة أزمة “تماسيح قرية الزوامل” بمركز بلبيس بعدما ظهرت مقاطع فيديو لأهالي القرية ترصد تمساحًا صغيرًا يسبح داخل المصرف الرئيسي، ما أثار ذعر السكان ودفع الجهات المعنية إلى تحرك عاجل اتسم بغياب التنسيق.

فريق محميات أسوان يبدأ مطاردة تماسيح الزوامل في الشرقية (فيديو وصور)

الفريق المتخصص من وحدة صيد التماسيح بمحميات أسوان

ورغم حضور الفريق المتخصص من وحدة صيد التماسيح بمحميات أسوان لدعم جهود البحث، استعانت الجهات المعنية بفريق من الصيادين بقيادة شيخ الصيادين الحاج عبد الفتاح، الذي بدأ في نصب الشباك والحواجز المائية على امتداد أجزاء من المصرف لمحاصرة التمساح وتضييق نطاق حركته، معتمدًا على خبرات تقليدية أثبتت فاعليتها في مثل هذه البيئات.

انتشار لجان المتابعة والرصد المائية

وعلى جانبي مصرف الزوامل انتشرت لجان المتابعة والرصد المائية، لكن كل جهة عملت بصورة منفصلة ودون وجود غرفة عمليات موحدة تضبط حركة الفرق المختلفة، ما أدى إلى تداخل المهام وإبطاء جهود التمشيط في منطقة تحتاج إلى هدوء وانسجام كامل بين المشاركين.

استخدام الونش الكهربائي

وزاد استخدام الونش الكهربائي لرفع بعض أجزاء المصرف حالة الارتباك، بعدما أبدى متابعون تخوفهم من أن تؤدي الضوضاء والاهتزازات الناتجة عنه إلى دفع التمساح للابتعاد لمسافات أكبر. 

كما ساهمت الأمطار التي شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة خاصة بلبيس مؤخرًا في رفع منسوب المياه وزيادة العكارة، ما صعَّب من مهمة الرصد وتتبع الحركة داخل المصرف.

الأزمة في جوهرها أزمة إدارة أكثر منها أزمة فنية

ويرى مختصون أن الأزمة في جوهرها أزمة إدارة أكثر منها أزمة فنية، فالتعامل مع تمساح صغير ليس أمرًا معقدًا بقدر ما يحتاج إلى خطة واضحة وتنسيق بين الجهات، مؤكدين أن طول أمد الأزمة جاء نتيجة تضارب القرارات وغياب قيادة موحدة تدير المشهد.

