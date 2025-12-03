تأجيل نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس و"بنغازي" لعدم وجود معدات الـVAR

18 حجم الخط

تقرر تأجيل مباراة نادي أهلي طرابلس مع نظيره أهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا، والتي كان مقررًا إقامتها اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، وذلك إلى غد الخميس.

وجاء التأجيل بسبب عدم توافر بعض تقنيات البث والـVAR لنقل اللقاء، ما حال دون إقامة المباراة بشكل طبيعي، على الرغم من تواجد الفريقين وإجراء الإحماء لأكثر من مرة وتم تأجيل انطلاق المباراة لأكثر من 3 ساعات، إلا أن الفريقين رفضا خوض المباراة دون تقنية الفيديو ليتم تأجيلها.

وكان من المقرر انطلاق اللقاء بين أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في الخامسة مساءً، قبل أن يتم تأجيله أولًا حتى السادسة، ثم مرة أخرى إلى السابعة والنصف، بسبب نواقص فنية تتعلق بتجهيزات النقل التلفزيوني وتقنية الفيديو VAR داخل الملعب.

ويتشهد نهائي كأس ليبيا طابع مصري خاص، إذ يتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس، بينما يتولى طارق مصطفى، تدريب فريق أهلي بنغازي.

تأجيل نهائي كأس ليبيا

بعد استمرار الأزمة، قررت لجنة تنظيم المسابقات في اتحاد الكرة اللليبي تأجيل المباراة إلى يوم غدٍ الخميس، على أن تُقام في نفس التوقيت ونفس الملعب الذي كان مقرر له اليوم.

محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا في القاهرة

فيما أعلن اتحاد الكرة أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباراة نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

وأعلنت هيئة استاد القاهرة عن استضافة مباراة نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، بجانب استضافة مباراة كأس السوبر الليبي المقررة الأحد المقبل.

وكان اتحاد الكرة اللليبي قد طلب رسميا من نظيره المصري تعيين طاقم تحكيم لإدارة مباراة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في نهائي كأس ليبيا للموسم الحالي 2025/ 2026.

