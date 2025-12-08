عمان تفوز على جزر القمر 1/2 في كأس العرب 2025

18 حجم الخط

كأس العرب 2025، فاز منتخب عمان، على نظيره جزر القمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وسجل هدفي منتخب عمان اللاعب عصام الصبحي في الدقيقة 30 و43، بينما جاء هدف جزر القمر عن طريق نصر الدين حميد علي في الدقيقة 68.

ويقع منتخب عمان في المجموعة الثانية من كأس العرب، رفقة منتخبات جزر القمر والسعودية والمغرب.

تشكيل عمان أمام جزر القمر في كأس العرب

وكان منتخب عمان تعادل في المباراة الماضية سلبيًا مع المغرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العرب، بينما خسر جزر القمر الجولة الماضية بثلاثية أمام السعودية.

موقف عمان وجزر القمر في كأس العرب

وبتلك النتيجة يحتل منتخب عمان المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جزر القمر المجموعة بدون نقاط، ليودع الفريقين بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حيث انطلقت في الأول من ديسمبر وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات، المتنافسة في بطولة كأس العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.