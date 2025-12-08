الإثنين 08 ديسمبر 2025
عصام كامل

الزمالك: تصريحات وزير الاسكان برأت مجلس حسين لبيب ونسعى لاستعادة أرض أكتوبر

حسين لبيب، فيتو
حسين لبيب، فيتو
قال مصدر بنادي الزمالك إن التصريحات التي أدلى بها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالأمس، برأت مجلس الإدارة من سحب أرض أكتوبر، خاصة فيما يتعلق بالأسباب التي شرحها الوزير لسحب الأرض، والتي تمت بسبب أمور إجرائية.

الزمالك: تصريحات الشربيني برأتنا

وأضاف المصدر أن تصريحات وزير الإسكان أكبر رد على كل المنتقدين، كما أنهم اتهموا مجلس إدارة الزمالك بأن الأرض تم سحبها بسبب استخدامها في أغراض آخرى، أو استخدامها كجزء استثماري وبناء مجمع سكني.

شريف الشربيني
شريف الشربيني، فيتو

وشدد على أن تصريحات المهندس شريف الشربيني أوضحت الصورة كاملة، وأن مجلس إدارة الزمالك يعمل وفقًا للأطر والنظم المعمول بها، وأن مسألة عدم اكتمال الإنشاءات ليست مسئولية المجلس الحالي، ولكن في نفس الوقت لن يدخر المجلس أي جهد في سبيل العمل على استعادة هذه الأرض مع كل الجهات المسئولة في الدولة.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 13

وأضاف المصدر أن هناك ثقة كبيرة لدى مجلس إدارة الزمالك في تقدير المسئولين وحرصهم على مصلحة القلعة البيضاء، خاصة بعد تصريحات وزير الإسكان، التي لا يوجد بها أي شيء يدين مجلس الإدارة الحالي، كما أن تصريحات الوزير جاءت في توقيت مهم قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية، والتي تبرهن أن مجلس الإدارة الحالي يعمل من أجل نادي الزمالك وجماهيره.

الزمالك حسين لبيب اخبار الزمالك نادي الزمالك أرض الزمالك ارض الزمالك في اكتوبر

