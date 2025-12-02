محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا في القاهرة

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أعلن اتحاد الكرة أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباراة نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

May be an image of ‎text that says '‎لگر لكردعم న ተርግጠዳብቱ نهائي كأس ليبيا س ستاد القاهرة الأربعاء 3 ديسمبر 2025 CNTO اکارتش أهلي بنغازي 5:00 أهلي طرابلس حكم مساعد 1 يوسف البسا البساطي حكم ساحة محمود ناجي حکم مساعد 2 سمير جمال حكم رابع محمد التابعي الغازي حكم VAR مساعد خالد الغندور حكم VAR وائل فرحان‎'‎

ويقام نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بني غازي غدا الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في الخامسة عصرا.

وأعلنت هيئة استاد القاهرة عن استضافة مباراة نهائي كأس ليبيا المقررة غدًا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، بجانب استضافة مباراة كأس السوبر الليبي المقررة الأحد المقبل.

وكان اتحاد الكرة اللليبي قد طلب رسميا من نظيره المصري تعيين طاقم تحكيم لإدارة مباراة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في نهائي كأس ليبيا للموسم الحالي 2025/ 2026.

كأس ليبيا اتحاد الكرة نهائي كأس ليبيا اهلي طرابلس اهلي بنغازي

