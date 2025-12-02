محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا في القاهرة

18 حجم الخط

أعلن اتحاد الكرة أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباراة نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

ويقام نهائي كأس ليبيا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بني غازي غدا الأربعاء الموافق 3 ديسمبر، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرتها في الخامسة عصرا.

وأعلنت هيئة استاد القاهرة عن استضافة مباراة نهائي كأس ليبيا المقررة غدًا بين فريقي أهلي طرابلس وأهلي بنغازي، بجانب استضافة مباراة كأس السوبر الليبي المقررة الأحد المقبل.

وكان اتحاد الكرة اللليبي قد طلب رسميا من نظيره المصري تعيين طاقم تحكيم لإدارة مباراة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في نهائي كأس ليبيا للموسم الحالي 2025/ 2026.

