جنوى يفوز على أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق فريق جنوي الفوز على نظيره أودينيزي بنتيجة 2ـ1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

سجل هدفي فريق جنوي كل من: مالينوفسكي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وكافي في الدقيقة 83، بينما جاء هدف أودينيزي في الدقيقة 65 عن طريق بيوتروفسكي. 

 

ترتيب جنوي وأودينيزي في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة النتيجة يحتل فريق جنوي المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

نابولي يفوز على يوفنتوس ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

وحقق نابولي فوزًا مهمًا على حساب ضيفه يوفنتوس بنتيجة 2-1 مساء أمس الأحد في قمة مثيرة أقيمت ضمن  الجولة الرابعة عشرة للدوري الإيطالي.

ولعب النجم الدنماركي راسموس هويلاند دور البطولة في انتصار نابولي بعد أن سجل هدف التقدم بعد مرور 7 دقائق فقط، وتعادل التركي كينان يلديز لصالح يوفنتوس في الدقيقة 59 ولكن اللاعب هويلاند أعاد نابولي للتقدم في الدقيقة 78.

واعتلى نابولي الصدارة بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد يوفنتوس بقيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي عند 23 نقطة في المركز السابع.

وكان روما قد تلقى الهزيمة أمام مضيفه كالياري بهدف نظيف مساء أمس الأحد بينما فاز كريمونينزي على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة 2-0 بينما تعادل لاتسيو مع بولونيا بنتيجة 1-1. 

أودينيزي جنوى يوفنتوس نابولي الدوري الإيطالي

