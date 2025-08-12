حسام البدري يقود أهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي

قاد حسام البدري المدير الفني لـ أهلي طرابلس، فريقه للتتويج بلقب الدوري الليبي عقب الفوز على الهلال بهدفين دون رد في المباراة الختامية من مرحلة سداسي التتويج والتي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية.

وسجل المدافع الرواندي مانزي هدف فريق أهلي طرابلس الأول في الدقيقة الخامسة بضربة رأسية غالطت، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 83 حمدو الهوني بتسديده رائعة في شباك الهلال.

وأقيمت مرحلة سداسي التتويج في إيطاليا بمشاركة أندية أهلي طرابلس وأهلي بني غازي والاتحاد الليبي والهلال والأخضر والسويحلي.

ونجح البدري في قيادة أهلي طرابلس للتتويج بالدوري رقم 14 في تاريخ نادي العاصمة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة محققا 13 نقطة محققا اللقب عن جدارة واستحقاق، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة 8، والذي كان يحتاج للفوز فقط.

الجدير بالذكر أن جهاز حسام البدري في أهلي طرابلس يضم أحمد أيوب كمدرب مساعد، وهادي خشبة مديرا للكرة

وكان مقررا أن تقام المباراة يوم الأحد الماضي، على أرضية ملعب سيتا دي ميدا بمدينة ميلانو الإيطالية، إلا أن أمورًا حدثت أدت إلى تأجيل اللقاء وسط أجواء متوترة شهدت عدة بيانات من أهلي طرابلس والهلال.

أزمة الدوري الليبي

وضع الاتحاد الليبي مواعيد الجولة الأخيرة من المسابقة في الوقت ذاته، تماشيًا مع مبدأ تكافؤ الفرص لضمان المزيد من النزاهة مع تحديد ترتيب الفرق في البطولة، قبل أن يعلن قبل ساعات من مباراة بين أهلي طرابلس والهلال، تعديل موعدها ليتم تأجيلها لمدة ساعة وسط توترات بين جماهير الفريقين.

بعدها أعلن النادي الناديان أن الاتحاد الليبي أبلغهما بغياب تقنية الفيديو والبث التلفزيوني عن المواجهة لتنقسم القرارات في ذلك الوقت، حيث أبدى نادي أهلي طرابلس موافقته على خوض المواجهة بدون تقنية الفيديو، من أجل اختتام البطولة دون إحداث المزيد من المشاكل التي قد تضرب بسمعة الدوري، كما صدر في بيان الفريق الليبي، وأنه سيظل متواجدًا من أجل خوض المباراة، أو إعلان الهلال انسحابه من المواجهة، محملًا الاتحاد الليبي مسؤولية الوضع الحالي.

في المقابل، اعترض الهلال على غياب تقنية الفيديو، مؤكدًا أنه لن يلعب إلا في وجودها، حفاظًا على حقوق كل الأطراف، وتحقيقًا لمبدأ العدالة، مشيرًا إلى استمرار تواجده في ملعب المباراة منتظرًا إقامة المواجهة بشرطه الذي تمسك به.

ترتيب الدوري الليبي

وجاء ترتيب الدوري الليبي كالتالي:

- أهلي طرابلس: 13 نقطة.

- الأخضر: 8 نقاط.

- الهلال: 8 نقاط.

- الاتحاد: 6 نقاط.

رسميا، استكمال مباريات الدوري الليبي في إيطاليا

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم أعلن رسميًا أن مرحلة التصفيات النهائية للدوري الليبي الممتاز، التي تضم ستة فرق، ستقام في مدينة ميلانو بإيطاليا.

وأوضح الاتحاد الليبي في بيان رسمي أن هذه الخطوة التاريخية تتم برعاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وبدعم من الحكومة الإيطالية.

وشدد على أن التجهيزات الإدارية واللوجستية جارية بالفعل، حيث تعمل وزارة الرياضة الليبية بالتعاون الوثيق مع السلطات الإيطالية لضمان ظروف مثالية وسيعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قريبًا عن الإجراءات الخاصة بالأندية المشاركة.



