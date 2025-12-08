الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 8 رجال و3 سيدات بتهمة استغلال 16 طفلًا في أعمال التسول بالجيزة

استغلال أطفال للتسول
استغلال أطفال للتسول بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 رجال و3 سيدات لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع محافظة الجيزة، وبصحبتهم 16 حدثًا معرضين حياتهم للخطر.

وتم ضبطهم حال قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأخطرت النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية لحمايتهم.

 

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

 

