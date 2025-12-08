الإثنين 08 ديسمبر 2025
ما كفارة اليمين؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما هي كفارة اليمين؟.


وقال خلال  برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": إن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أوسط ما تطعمون أهليكم أو مثلما بين لنا ربنا تعالي فى كتابه العزيز " أو كسوتهن".


وأضاف أنه فى حالة عدم  القدرة على إطعام 10 مساكين، فيمكن صيام 3 أيام، ومن المستحب أن تكون متصلة، ولا يوجد مانع فى أن تكون أيام متفرقة.
 

