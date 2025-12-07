الأحد 07 ديسمبر 2025
حوادث

"القضاء الأعلى" ينعي أربعة مستشارين لقوا مصرعهم في حادث الصحراوي الشرقي بالمنيا

دار القضاء العالي،
دار القضاء العالي، فيتو
نعى مجلس القضاء الأعلى، في بيان له اليوم ببالغ الحزن والأسى، 4 قضاة لقوا مصرعهم في حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا وهم المغفور لهم:

القاضي محمد محمد إبراهيم محمد البكري

القاضي مصطفى محمد مصطفى صالح

القاضي إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن

القاضي محمد عبد الناصر محمد

أعضاء الدائرة الأولى المدنية  بمحكمة المنيا الابتدائية، الذين لبّوا نداء ربهم عصر اليوم إثر حادث سير أليم وقع أثناء عودتهم من مقر عملهم.

ويسأل مجلس القضاء، وهو يودّع نخبة من شباب القضاة، المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يكتب لهم أجر الصديقين والشهداء.

كما يتقدم مجلس القضاء الأعلى، باسم جموع قضاة مصر، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي القضاة المتوفين، سائلًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعل هذا المصاب في ميزان حسناتهم.

