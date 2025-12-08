الإثنين 08 ديسمبر 2025
دعارة أون لاين، ضبط شخص و4 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام شخص و4 سيدات باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور مقابل مبالغ مالية، مستهدفين راغبي المتعة في نطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا الهواتف المحمولة كوسيلة رئيسية للترويج لنشاطهم الإجرامي، حيث تضمنت التحريات رصد تواصلهم مع العملاء وتحديد المبالغ المالية مقابل كل لقاء، مما شكل خرقًا صريحًا للقوانين واللوائح المنظمة لمكافحة الانحرافات الأخلاقية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين بحوزتهم 3 هواتف محمولة، والتي أظهرت الفحوصات احتواءها على دلائل قوية تثبت نشاطهم الإجرامي. 

وعند مواجهتهم، اعترفوا بممارسة النشاط على النحو المشار إليه، مؤكدين تورطهم الكامل في هذه الأفعال المخالفة للقانون.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر وتقديم المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات الرادعة، في إطار حرص الأجهزة الأمنية على حماية المجتمع وضمان تطبيق القانون بكل حزم.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة وحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية.

ضبط فتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

وفي وقت سابق، تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط فتاة لقيامها بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن المتهمة كانت تقوم بعرض نشاطها الإجرامي للراغبين في المتعة مقابل مقابل مادي، واستهدفت الأجهزة الأمنية المتهمة بعد تقنين الإجراءات.

