مياه الفيوم تنتهي من مد خط مياه العشش البحرية

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الانتهاء من تنفيذ خط لمياه الشرب بقطر 8 بوصة وبطول 2000 متر بعزبة العشش البحرية التابعة لقرية الجمهورية بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية، في إطار حرص الشركة على تحسين خدمات مياه الشرب بمختلف أنحاء المحافظة.

رفع كفاءة شبكات مياه الشرب بالمحافظة

يستهدف المشروع رفع كفاءة شبكة مياه الشرب بالمنطقة، وضمان وصول المياه بضغط مناسب وكميات كافية للأهالي، بما يساهم في حل مشكلات انقطاع المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات التطوير والتجديد التي تسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ربوع المحافظة.

يذكر أن أهالي المنطقة المستفيدة سبق تقدموا بعدة شكاوي من انقطاع المياه ، والمشروع ينهي المشكلة تماما ويوفر مياه شرب للمواطنين علي مدار الساعة.

