السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تنتهي من مد خط مياه العشش البحرية

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب بالفيوم، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، الانتهاء من تنفيذ خط لمياه الشرب بقطر 8 بوصة وبطول 2000 متر بعزبة العشش البحرية التابعة لقرية الجمهورية بمنطقة كوم أوشيم بمركز طامية،  في إطار حرص الشركة على تحسين خدمات مياه الشرب بمختلف أنحاء المحافظة.

رفع كفاءة شبكات مياه الشرب بالمحافظة

يستهدف المشروع رفع كفاءة شبكة مياه الشرب بالمنطقة، وضمان وصول المياه بضغط مناسب وكميات كافية للأهالي، بما يساهم في حل مشكلات انقطاع المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات التطوير والتجديد التي تسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في ربوع المحافظة.

مياه الفيوم تدرس عملية إحلال وتجديد محطة المعالجة بقحافة

مياه الفيوم: تشغيل خط 4 بوصة لحل مشكلة قرية الصعايدة نهائيا

يذكر أن أهالي المنطقة المستفيدة سبق تقدموا بعدة شكاوي من انقطاع المياه ، والمشروع ينهي المشكلة تماما ويوفر مياه شرب للمواطنين علي مدار الساعة.

الفيوم احلال وتجديد الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمة المقدمة للمواطنين الشرب والصرف الصحى

الجريدة الرسمية