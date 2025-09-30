الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تعليم سنورس بالفيوم: إحالة مدير مدرسة للتحقيق للسماح بالتصوير داخل الفصول

مدير تعليم سنورس
مدير تعليم سنورس بالفيوم، فيتو

قال مصطفي مبارك مدير عام إدارة سنورس التعليمية، إن الفيديو المنشور من شارع المدارس بمدينة سنورس صحيح ، وإن صاحب الصورة المتداولة وزع الكشاكيل علي الطلاب في الشارع، أما الصور داخل الفصول فهي من مدرسة في قرية نائية، وتمت إحالة مدير المدرسة والمشرفين علي الأدوار والإشراف العام الي التحقيق، لمخالفتهم مهام عملهم وتصوير الطلاب بثورات دعائية بدون سند من القانون.

تفاصيل الواقعة 

كانت قد أحالت  إدارة سنورس التعليمية بالفيوم صورا تداولتها بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي إلي إدارة التطوير التكنولوجي للتأكد من صحتها، حتي يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب لها في حالة ثبوت صحة ما تم تداوله.

 وكانت بعض المواقع قد تداولت صورا لعدد من الطلاب يرفعون كشاكيل علي صور لأحد المرشحين المحتملين، وأخذت الصور شكل الدعاية للشخص الظاهر علي خلفية الكشاكيل، لما يخالف الكتب الدورية لوزارة التربية والتعليم، وزعم الناشرون أن الصور لطلاب بمدرسة " الحديثة بنين الإعدادية، والشهيد صلاح الدين بنين الإعدادية، ومدرسة الشهيد محمد موسي الجلاب الابتدائية، التابعين لإدارة سنورس التعليمية، بمحافظة الفيوم.

 

استئصال ورم يزن 7 كيلو من قولون مريض بمستشفى الفيوم العام

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية للتوسع في زراعة نبات الكانولا الزيتي

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تمنع منعا باتا أي أعمال دعائية داخل المدارس  أو علي أسوارها، أو تداول أي مطبوعات أو رسوم سياسية داخل المدارس.

