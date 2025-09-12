الجمعة 12 سبتمبر 2025
محافظات

انقطاع مياه الشرب 9 ساعات عن عدد من قرى الفيوم غدا

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب عن بعض قري مركزي طامية وسنورس، لمدة 9 ساعات، غدا السبت، بسبب أعمال الصيانة وتغيير عداية صلب بمنطقة الإخصاص، التابعة لمركز سنورس.  

 المناطق المتأثرة بالانقطاع

ويتأثر بانقطاع الخدمة من مركز سنورس، قرى؛ الإخصاص – الغول – جبلة "، ومن مركز طامية، تتأثر قرية" معصرة صاوي – كفر محفوظ – أبو طالب – سرسنا"، وسيتم قطع مياه الشرب لمدة 9 ساعات ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً. 

مياه الفيوم تنظم تدريبا علي أساسيات معالجة الصرف الصحي

مياه الفيوم تعلن توصيل الخدمة إلى 3560 أسرة فقيرة بالمجان خلال عام

 

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، علي أن توفر الشركة فناطيس المياه اللازمة وقت الضرورة القصوى عن طريق الخط الساخن وخطوط  تليفونات الشركة المباشرة.

